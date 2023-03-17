Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, чому навколо Києва зосереджено багато ЗРК.

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Більшість атак Росії спрямовані на Київ

Ігнат пояснив, що росіяни спрямовують свої атаки на столицю та її околиці.

Мета ворога – вдарити в серце країни. Тому зрозуміло, що область потрібно посилювати. Кожен регіон прикритий різними системами, однак вище військове керівництво держави розуміє пріоритетні цілі ворога. Тому левова частка ракет і "Шахідів" збита на підступах до столиці,

– каже речник.

Він зазначив, що не завжди вдається виявити і перехопити усі ворожі ракети. Противник хитрий і враховує всі розвіддані, особливо ті, що стосується космічної розвідки та наземної.

Ігнат розповів, що в Україні є велика російська агентура, яка допомагає ворогу фотографіями та виявленням українських позицій.

Крім того, коли злітає А-50 під час відпрацювань української ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм.

Яку хитрість застосовують окупанти під час атак

Речник Повітряних сил розповідає, що росіяни прокладають маршрут ракет та ударних БпЛА таким чином, що вони можуть навіть по колу літати.

"Вони використовують рельєф місцевості, русла Дніпра, Дністра, Південного Бугу, щоб і ракета, і "Шахід" летіли якомога нижче. Там підловити і збити повітряну ціль важко, бо радіолокаційно їх не видно. Крилаті ракети так і спроєктовані, щоб притискатись нижче до землі, скануючи під час польоту рельєф місцевості", – зазначає Ігнат.

За його словами, наявні в Україні ЗРК середньої дальності фізично не можуть покрити всю країну, вони прикривають важливі стратегічні напрямки, об'єкти критичної інфраструктури та постійно переміщуються.

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