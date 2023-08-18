Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что такое развитие событий вполне реально. Тем временем ISW проанализировал значение прорыва обороны россиян вблизи Работиного.

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Прорыв на Юге

Свитан отметил, что после того, как ВСУ преодолеют еще несколько километров на Юге, осенняя погода уже не помешает нашим войскам. Двигаться к Азовскому побережью можно и под дождем. Главное сейчас дойти до железной дороги из Волновахи на Токмак и перерезать этот логистический путь россиян, чтобы они больше нагружали дорожный.



ВСУ должны перерезать железную дорогу Волноваха – Токмак / Скриншот Deep State Map

Кроме того, ВСУ могут зайти на север Крыма со стороны Армянска. От Днепра в Херсонской области туда всего 70 километров. Это один танковый переход. Серьезных оборонительных рубежей у россиян там нет. ВСУ пересекут границу Крыма еще в этом году, а затем подождут авиацию.

Авиация для Украины

Летчик-инструктор отметил, что наконец-то есть конкретика касаемо самолетов. В частности, в США заявили, что когда украинские пилоты будут готовы, Дания и Нидерланды передадут нам самолеты. В общем, уже первую партию F-16 ВСУ могут получить еще в этом году.

В частности, если обучение наших пилотов начнется в сентябре, уже к декабрю наши летчики освоят эти машины. В общей сложности мы можем получить до 100 самолетов. Будет очень хорошо, если первую партию мы действительно получим еще в этом году, а уже следующую – в I квартале следующего года.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Очередная атака БПЛА на Москву

Российская столица подверглась очередной атаке БПЛА. Полковник запаса ВСУ сказал, что дроны, конечно, сбивают. Однако Москва – огромный город, прикрыть его полностью от БПЛА невозможно. Разве что на 30% – 40%. Впрочем, там появляется большее количество ЗРК и мобильные группы.

Впрочем, опасность для москвичей заключается именно в работе их ПВО. Российские войска, пытаясь спасти столицу, запускают противоракеты абы как, и они могут упасть на жилые дома, торговые центры и т.д. В частности, стоящий в центре Москвы ЗРК своими противоракетами способен уничтожить несколько зданий в городе.

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