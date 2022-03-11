Параллельные миры

Главное, что я чувствую последние две недели – страх. Тотальный и непрерывный страх. И это при том, что уже не стреляют, и почти нет резких звуков, и можно было бы привыкнуть к этой "специальной операции по уничтожению фашизма".

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Но каждое утро я просыпаюсь в надежде, что все происходящее – утреннее похмелье, ужасы или бред на пике гриппа. Но ведь не может быть так, что в наше время, когда можно за деньги слетать в космос, напечатать новое сердце на принтере и купить ужин со звездой, будут рядом убивать людей. У них дома. В их стране.

А ты рядом будешь дрожать всем телом от происходящего и что ты не можешь сделать ничего. И еще, не дай Бог, чтобы фронт не развернулся в твою сторону, и ты снова не сидел в подвале, как делают сейчас твои друзья по ту сторону войны.

Изолированные внутри Родины

В Луганске спокойно. Всё очень спокойно. Пожилые люди меняют гривну. Делают это с тем же азартом, как бегали за пенсией. В народе это звучит так: "Пчеловод разрешил до 31 марта менять гривну по 2.70". Вроде бы после наступит апокалипсис, и именно сейчас нужно успеть все обменять, чтобы дома были только рубли.

Оккупанты в Луганске создали искусственный ажиотаж вокруг обмена денег / Фото Ольги Черненко

И пожилые люди с самого утра стоят в очередях, пишут рукописные списки, ссорятся до драк и не расходятся до самой ночи, чтобы передать этот заветный список на обмен следующим.

Это привычно. Так стояли за местными паспортами, за гуманитаркой в очереди на автобус на Станицу. Очереди – это синоним новой жизни. Одеты плохо, но им завидуют – они богачи.

На прилавках нет соли и сахара (его ловят по 100 рублей за кило), дефицит растительного масла и тотальный ужас. Как жить? Кем мы будем теперь, как будем жить, за что? Это волнует всех.

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Оккупация 2.0

На дорогах ездят машины с символикой "Z". По телевизору – только российские новости. Заблокированы украинские каналы и сайты. Все пересказывают услышанное, увиденное, прочитанное. По кругу, час за часом, до тошноты и оскомины. Все стали экспертами по политике и военному делу.

По-прежнему нет мужчин. Дефицит сахара, соли и мужчин. Не купить лампочку, потому что ею тоже торговал мужчина. Не найти мастера по той же причине.

В каждой семье скрывают мужчин уже третью неделю. Скрывают мужчин, братьев и сыновей. На рынках торгуют женщины. Всем понятно, где мужчины, но об этом не говорят. Образец местного такта. Странная война, где мужчин не стыдно скрывать, где не стыдно скучать по Украине.

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