"Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

На пороге 2026 года Украина находится в ключевом для себя историческом моменте, когда фактически решается не только результат длительной и жестокой борьбы за выживание в противостоянии российской агрессии, но и закладывается фундамент, на котором будет строиться будущее нашего государства на десятилетия вперед.

Пока на передовой идут боевые действия, все более острой становится борьба за смыслы и сценарии будущего внутри самой Украины. Между соблазном к быстрым решениям и опасностями "плохого мира", между ожиданием внешней поддержки и осознанием собственной ответственности за будущее. Дискуссии о мирных планах, выборы во время войны, роль США и Европы, а также возможные долгосрочные модели сосуществования с агрессивным соседом выходят за пределы текущей политики и становятся вопросом исторического курса Украины.

Известный историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о международной политической ситуации, сложившейся вокруг войны в Украине, и очертил осторожный прогноз на 2026 год.

Компромисс или капитуляция: как Украине завоевать справедливый мир?

Сейчас идет обсуждение большого количества мирных планов и предложений. По вашему мнению, где проходит граница между мучительным компромиссом и откровенной капитуляцией?

Формальная капитуляция должна была бы произойти как по сценарию Первой или Второй мировых войн: сторона победительница диктует условия, где и когда представитель побежденной страны должен подписать официальный акт о капитуляции. Фактически же капитуляция для нас бы означала, что Путин добился своих главных целей: "денацификации" и демилитаризации Украины и аннексии "новороссии".

Каким бы ни был результат войны, можно с уверенностью сказать: этого он не достигнет. Все остальное будет компромиссом. Будет ли он болезненным и насколько болезненным зависит от продолжительности и результатов войны.



Президент неоднократно подчеркивал, что "быстрый мир" может привести к еще более масштабной войне в будущем. Сегодня мы видим, как подобное случилось между Таиландом и Камбоджей. Ожидаете ли вы, что американская администрация сделает выводы из этой ситуации и изменит подход к российско-украинской войне?

Мышление и поведение американской администрации далека от реалий, и вредит не только Украине и Европе, но и самой Америке. Если она это поймет, то сделает соответствующие выводы. А до тех пор будем наблюдать бесконечные хаотические колебания и то, что россияне называют "хотелками".

Видите ли вы хотя бы минимальные признаки того, что Путин готов завершать войну – или его логика до сих пор сводится к затягиванию времени?

Не вижу таких признаков, потому что он чувствует себя в силе и у него все идет, как он говорит, "по плану". Он может так долго воевать, как долго имеет ресурсы. Если ничего кардинально не изменится, то, по оценкам экспертов, этих ресурсов хватит еще на 3 – 5 лет.

Надо понимать: жизненной философией Путина является смесь дзюдо и уголовных правил "вора в законе": в 2004 и 2014 Украина "опустила" его как пацана, пацан должен отомстить, потому что его иначе никто не будет уважать – а как дзюдоист он обучен, что в соперника надо вцепиться и вычерпывать его до тех пор, пока тот не сдастся.

"Корейский сценарий" уже не просто гипотеза – похоже, его открыто обсуждают как в Киеве, так и в Вашингтоне, и в Берлине. Вы как человек, который писал о разделении Кореи, Германии и Кипра, скажите прямо: способна ли Украина выжить и развиваться, имея 30 – 35% территории под постоянной оккупацией и линию разграничения с минными полями и фактической стеной?

Я все время спрашиваю экспертов как из Украины, так и за ее пределами: есть ли такая граница, после которой Украина уже не сможет развиваться? Их ответ: такой границы нет, тем более, что Украина при всех ее потерях дальше продолжает функционировать.

Надо понимать: эта война прежде всего не о территории, а о том сможет ли Украина раз и навсегда вырваться из "русского мира" с его склонностью к авторитаризму, коррупции и агрессии? Мой ответ: может и должна – но в каких границах и насколько эти границы будут долговечными, не может сказать никто.

Выборы в Украине во время войны начали обсуждать уже на самом высоком уровне. Насколько это реалистичная идея в принципе и какие варианты проведения голосования вы видите?

Шансы есть, но они минимальны. Кроме технических причин – как организовать выборы на фронте и для тех избирателей, которые сейчас вне Украины – есть еще одно обстоятельство: абсолютное большинство украинцев не дает согласие на выборы во время войны. А значительная часть даже думает, что их надо провести не сразу после войны, а отложить на более безопасный срок.

Вы часто сравниваете нынешнюю войну с Тридцатилетней или даже со Столетней войнами. В какой именно исторической точке, по вашему мнению, сейчас находится Украина?

Мое главное сравнение на самом деле с Первой мировой войной. Такие же вялые изменения на фронте, такая же война на истощение тыла.

Наша война через полгода догонит по продолжительности Первую мировую. Очень условно можно сказать, мы сейчас находимся где-то на грани 1917 – 1918 годов. То есть мы приближаемся к какой-то развязке.

Запад исчерпал себя: какие риски и возможности кроются за изменениями в политике Европы и США?

Западная коалиция, какой мы ее видели в течение первых лет войны, постепенно разваливается. Стоит ли ожидать в следующем году углубления этой проблемы и с чем вы это связываете?

Не списывайте Западную коалицию слишком рано. Что на самом деле произошло, то это Трамп разбивает трансатлантический союз между Брюсселем и Вашингтоном и перекладывает все бремя войны на Европу. Он намеревался сделать Америку снова великой, а на самом деле он заставляет снова стать великой Европу. Как бы и чтобы мы не говорили, Украина имеет поддержку ключевых европейских игроков – Британии, Германии, Франции и Италии – плюс еще нескольких государств Севера и Центра Европы.

Пока они были не очень спешили, потому что не слишком настрашились Путина – теперь же их реально настрашил Трамп, угрожая их оставить без защиты США.

Они понимают важность Украины, потому что реально их защищает сейчас именно она, и Украина покупает им время для того, чтобы они смогли перейти на другие рельсы. Успеют ли они и насколько – никто не может предсказать. Но пока стоит Украина, Европа остается в относительной безопасности.

Насколько подъем ультраправых партий в Европе сегодня реально влияет на политику в отношении Украины, а не только на риторику, и видите ли вы возможности для сотрудничества с такими политсилами в будущем?

Следующие выборы в Европарламент, а также в Британии, Германии, Франции – в 2029, в Италии – 2027. Важны также промежуточные выборы в США в следующем году – от них также зависит соотношение сил в Европе. Поэтому если не произойдет значительных катаклизмов, Украина может рассчитывать еще на несколько лет, пока и если правые придут к власти.

А относительно правых – мы имеем определенные признаки уменьшения пророссийских позиций в польской "Конфедерации" и немецкой "Альтернативе". Никто не может предсказать, как далеко могут зайти эти изменения, потому что это уравнение со многими неизвестными, к которым в первую очередь относится США, Россия и Украина.

Европа активно пытается брать на себя больше обязательств по поддержке Украины без прямого привлечения США. По вашему мнению, это связано с определенным "шоком" европейцев после прихода Дональда Трампа к власти или стоит ожидать развития этой стратегии в будущем?

Это прежде всего шок от Трампа. А относительно того насколько будет успешной или долговременной стратегией, то повторю то, что уже сказал: это вопрос со слишком многими неизвестными.

Если отложить эмоции, что на самом деле является главным мотивом Дональда Трампа в теме Украины – прагматизм или личное желание получить "быструю победу" для внутреннего политического пиара?

Главным мотивом Трампа является сам Трамп. Он эгоманьяк и хочет войти в историю как лучший американский президент, как спаситель Америки. В этом есть как и угроза, так и возможности: его действия непоследовательны, его амбиции можно расшатывать в одну или другую сторону, и это дает поле для маневра.

Хуже Джей Ди Вэнс: у него нет шатаний, он циничный прагматик, и его прихода к власти я боюсь.



Тема вступления Украины в Европейский союз упоминается все чаще и даже рассматривается как один из элементов потенциального мирного плана. Насколько это реалистично в ближайшей перспективе – или это все же больше о риторике?

А это уже очень реалистично, и после новейших решений – в частности, то, что европейским политикам удалось обойти Орбана – отчетливо видно, что это не риторика.

Украина формирует свое будущее: какие вызовы будут стоять перед украинским руководством и обществом?

Какие риски для Украины в будущем году вы бы определили как основные: потерю международной поддержки, ситуацию на фронте или внутренние социальные проблемы?

Расставлю угрозы по очереди: ситуация на фронте как важный фактор, потеря международной поддержки и внутренние проблемы как сценарии возможные, но маловероятные. Но ни один фактор не является решающим. Потому что есть еще и другие факторы, а также знаменитые "черные лебеди". Поэтому лучше стоять, выстоять и в общем итоге победить. Об этом есть наш манифест от 1 декабря.

Манифест подготовила широкая группа украинских интеллектуалов, военных, дипломатов, медийщиков ученых и общественных деятелей. В совместном заявлении они предлагают рамку долгосрочной устойчивости Украины и ответы на вызовы, с которыми страна неизбежно столкнется в условиях затяжного конфликта.

Украина стоит в точке большого исторического перелома, когда речь идет не просто о подготовке к очередному кризису или войне, а о полной трансформации государства. Все предыдущие модели безопасности, экономики и политики перестали работать.

Война обнажила слабые места украинской государственности , в частности неэффективные институты, кадровый голод, коррупционные практики, зависимость от внешней помощи и нереформированная система управления. В итоге, все это мешает победе Украины в войне и дальнейшему развитию.

Запад больше не гарантирует безусловной поддержки , из-за изменений в глобальном порядке: США переходят к выборочному участию в конфликтах, Европа занята собственными кризисами. Для выживания и дальнейшего процветания Украина должна стать субъектным, а не объектным государством.

Победа уже невозможна в традиционном понимании. Восстановление контроля над всей территорией силой выглядит маловероятным в ближайшие годы, следовательно, нужно переосмыслить стратегию так, чтобы Украина могла эффективно жить, обороняться и развиваться даже в условиях замороженного фронта в течение длительного времени.

Украина должна построить долговременную оборонную модель , через высокотехнологичную армию, развитую оборонную промышленность, интеграцию с НАТО, автоматизацию процессов и широкие ракетные программы.

Государство должно перейти от хаотического управления к стратегическому. Критически необходимы реформы государственной службы, деполитизация силовых органов, меритократия во всех секторах обороны и безопасности, а также долгосрочное политическое планирование, в противовес модели мышления краткосрочными электоральными циклами.

Экономическая модель должна измениться радикально , где основная ставка будет делаться на инновации, оборонные технологии, интеграцию с европейскими и американскими рынками, развитие человеческого капитала, инвестиции в образование и науку.

Стратегическая цель – стать сильной, современной и вооруженной демократией . Украина может выиграть игру в долгую только как инновационное государство, способное выживать рядом с агрессивным соседом и быть частью западного мира на правах равного партнера.

Манифест призывает к новому общественному соглашению. Украинцам предлагается принять сложную правду: легких решений не будет. Но у страны есть шанс – если она откажется от иллюзий, признает реальность и перестроит себя под долгую борьбу.

Если говорить о главных ошибках украинского руководства во внешней политике и внутренней политике в течение этого года, какие из них вы могли бы выделить отдельно? И есть ли возможность в будущем их исправить?

Буду говорить очень обще: война является угрозой, но одновременно возможностью изменить траекторию развития страны.

Если власть не может изменить страну во время войны, то ее сметает или чужое войско, или собственный народ.

Ключевым условием является политическая воля. Много изменений случилось в начале войны, но теперь видим определенный откат.

Пока эта власть работает на крепкую троечку. Этого хватает, чтобы выстоять, но не хватает, чтобы победить.

Важно, чтобы Зеленский и правительство перестали говорить с нами, как с детьми, якобы мы мало знаем и мало понимаем, а потому нас не надо пугать. Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: "мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем".