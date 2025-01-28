Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова нардепа в интервью "УНИАН".
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Окончание войны в Украине
По словам Вениславского, по состоянию на сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится.
"Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований", – говорит Вениславский.
Нардеп подчеркнул, что война точно в течение нескольких месяцев не закончится.
Война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет,
– отметил он.
Депутат добавил, что "инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные Силы Украины".
В то же время, Вениславский отметил, что "есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".