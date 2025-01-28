Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова нардепа в інтервʼю "УНІАН".

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Закінчення війни в Україні

За словами Веніславського, станом на сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться.

"Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України. Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав", – каже Веніславський.

Нардеп наголосив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться.

Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде,

– зазначив він.

Депутат додав, що "ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних Сил України".

Водночас Веніславський зазначив, що "є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу".