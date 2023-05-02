Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Между прочим, в МИД Украины не исключают, что Китай может быть посредником в прекращении войны.

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Мир допускает компромисс

Шейтельман отметил, что мир допускает компромисс. Однако это не территориальный компромисс. Теоретически можно предположить такой вариант. Условно неким и.о. президента России станет Патрушев. Он приедет в США, Европу и Китай и скажет, что "я не могу сразу забрать все войска в Украине, потому что это приведет к гражданской войне".

Дальше он может предложить следующее. Мы сейчас отступаем на позиции 24 февраля 2022 года, затем в течение года выводим войска из Донецка и Луганска, а затем в течение 5 лет – из Крыма. Устроит ли это Украину – вопрос, а вот Запад и США, я уверен, это устроит,

– заметил политтехнолог.

Однако понятно, что Украина не поверит России, и это разумно, потому что доверять Москве неправильно. Поэтому нужно проделать настоящий гарантийный механизм, а не как Будапештский меморандум. Условно 2 мая 2028 года Крым должен вернуться в Украину, и в этот же день Украина должна войти в НАТО.

"Если Россия не выведет войска, то НАТО будет обязано нанести удар по российским войскам в Крыму. Такое наверняка нас устроит. Вот такие временные, а не территориальные компромиссы возможны", – подчеркнул Шейтельман.

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Россия заселила в Крым до миллиона человек

Цифру "5" лет условно возьмут не с потолка. В частности, год назад во время переговоров в Стамбуле нам предлагали 7 лет обсуждать статус Крыма. Потом на это никто уже не согласился, как не согласится и сейчас. В Крым Россия завезла практически миллион человек.

Они должны быть депортированы в Россию. Их нужно где-то разместить, расселить в каких бараках, нужно построить фактически миллионный город. Если же депортация за один день – это беженцы из Сирии. И такой сценарий будет, если мы Крым будем освобождать военным путем,

– подчеркнул политтехнолог.

Если ВСУ зайдут в Крым, то россияне будут убегать чуть ли не на лодках через Керченский пролив. А так постепенное выселение, когда Россия должна забрать все свои остатки из Крыма, включая ядерное оружие, потому что, говорят, оно там есть.

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