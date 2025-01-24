Владимир Путин, очевидно, становится все ближе и ближе ко дню своей смерти. Каким образом российский диктатор будет покидать этот мир – трудно угадать, ведь есть два варианта: или его заберет Бог, или же уберут люди в ближайшее время.

Диктатор очень боится завершать войну в Украине, ведь понимает – тогда день его смерти станет значительно ближе.

Таким мнением в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился Райан Макбет, ветеран армии США и OSINT-аналитик. Он также говорил о том, какой будет встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Кроме этого, Макбет спрогнозировал, когда завершится война в Украине. Обо всем этом – читайте далее в материале.

"Байден допустил 2 ошибки"

Президент США Дональд Трамп, как пишут западные СМИ, не откажется от поддержки Украины. В то же время советник Трампа по национальной безопасности США Майкл Уолтц заявляет, что президент может снять ограничения на дальнобойные удары, чтобы заставить Владимира Путина пойти на переговоры. Считаете, что Путин сейчас находится в худшей ситуации из-за того, что Трамп начал свою каденцию?

Говорят, что политика – это искусство делать и говорить, что ты собираешься осуществить что-то одно, а совершать что-то другое. И это действительно работает с президентом Трампом. Кажется, что он делает одно, говорит что-то другое, а потом на самом деле намерен сделать что-то третье.

Трамп, по моему мнению, не собирается оставлять Украину.

Во-первых , потому что так правильно. Так же как поддерживать молодую демократию, которая хочет только мира.

, потому что так правильно. Так же как поддерживать молодую демократию, которая хочет только мира. Во-вторых , Трамп – это тот человек, который хочет быть известным на международной арене как мировой лидер. И если будет происходить противостояние между ним и Путиным, то Трамп хочет быть лидером мира.

, Трамп – это тот человек, который хочет быть известным на международной арене как мировой лидер. И если будет происходить противостояние между ним и Путиным, то Трамп хочет быть лидером мира. В-третьих, как бы мне не хотелось это говорить украинцам, война в Украине – это больше о сдерживании Китая, чем о сдерживании России. Потому что, если мы не поддержим Украину сейчас, то будет гораздо труднее поддерживать Тайвань, если сдерживание не сработает и Китай вторгнется.

Поэтому, если мы не сможем поддержать страну, которая имеет железнодорожную линию, соединяющую с Польшей, мы не способны будем поддержать страну, которая расположена на расстоянии 6100 миль – почти 10 тысяч километров от всего, кроме Китая.

Не очень люблю это говорить, потому что кто-то может подумать, что Украину используют как пешку в более глобальной игре. Но многое зависит от хода войны в Украине – просто правильно поддерживать ее.

Думаю, что президент Трамп знает об этом. И он, безусловно, был "дикой картой" в нашей внешней политике.

Новая администрация, по данным издания Financial Times, осознает, что поражение Украины станет катастрофой для Трампа, продемонстрирует его слабость и заставит выглядеть слабым на международной арене. Поняла ли администрация, что это действительно критически важно для национальных интересов США и также для интересов самого Трампа?

Думаю, что есть много людей, которые голосовали за президента Трампа, которым так или иначе плевать на Украину. И это преимущественно связано с президентом Байденом и двумя его самыми большими ошибками.

Первая ошибка заключается в том, что он слишком редко обращался к нации и недостаточно говорил о том, почему важно поддерживать Украину. Что это зарождение демократии, что США нужно остановить российскую агрессию, что должны показать Китаю нашу решимость.

Вторая ошибка, которую сделал президент Байден – то, что он всегда давал Украине только достаточно оружия, чтобы медленно проигрывать, но недостаточно, чтобы выиграть и закончить борьбу.

Почему он это делал, я не знаю. Думаю, что он старый воин "холодной войны", который все еще думает, что Россия – это большой плохой медведь с ядерным оружием, и это на самом деле так. Но, думаю, что это был определенным образом заранее определенный вывод.

Однако в основном я не верю, что люди, которые поддерживали Трампа, так или иначе проникаются Украиной. Некоторые из них купились на российскую пропаганду, а некоторые думали, если президент Байден что-то делает, должны быть против этого.

Есть старая поговорка, что наша политика останавливается на краю границы. Соединенные Штаты должны выступать единым фронтом, когда речь идет о нашей внешней политике. И мы все должны быть согласны относительно следующих шагов вперед, особенно когда речь идет о чем-то вроде сдерживания России.

Администрация Трампа может сделать три вещи

Также есть мнение, которое обнародовало издание Bloomberg, что европейские союзники уверены, что администрация Трампа может помочь Украине вернуться к позиции силы, прежде чем состоятся переговоры с Россией. Что может сделать администрация Трампа, чтобы помочь Украине улучшить свои позиции перед предстоящими переговорами?

Есть несколько вещей, которые они могут сделать.

Во-первых, наверное, самое эффективное, что могла бы сделать администрация, это позволить иностранным гражданам, в частности из США, – пилотам F-16 в отставке – поехать в Украину и летать на истребителях. Также там могут находиться отставные обслуживающие работники F-16.

Эти пилоты могут летать как часть украинской армии, а не как часть американской. Они летают на F-16 и используют системы этих истребителей.

Они могут обеспечить мост между несколькими пилотами, которые Украина имеет сейчас, и программами подготовки летчиков, к которым они привлекают своих пилотов, чтобы они летали на F-16.

Также в США есть много F-16 на "кладбище" в Неваде. Перевезем эти F-16 в Украину. Покупайте или арендуйте их, чтобы начать делать добро. Заберите их оттуда, перегрузите, обновите их системы, доставьте их в Украину, потому что все начинается с F-16.

Во-вторых, очень важно снять любые ограничения на атаки внутри России.

Украина пытается вести эту войну со связанной за спиной одной рукой. Это очень трудно сделать, когда россияне знают, что они могут стать на определенное место и их нельзя трогать. Нужно иметь возможность их там бить.

В-третьих, дать Украине столько артиллерийских боеприпасов, сколько ВСУ могут физически выстрелять. Просто наполнить снарядами поезда, едущие из Польши. Если это сделать, то произойдет нечто очень особенное.

Украина проделала замечательную работу со своими FPV-дронами. Но причина, по которой они начали это делать, заключается в том, что мир их подвел, не дав достаточного количества артиллерийских снарядов.

Когда вы используете FPV-дрон с небольшой взрывчаткой, чтобы убивать россиян, это способ ликвидировать вражескую силу, но нужно больше ударной силы. И сделать это можно лишь с помощью артиллерии.

Нужны более смертоносные средства оружия. Это значительно поможет Украине. Потому что сейчас вы не используете одного солдата и один FPV-дрон для убийства одного россиянина. Вы используете украинского солдата с его дроном, чтобы целиться в россиян десятками, сотнями. Именно так вы выиграете войну.

Вы так хорошо воюете, что россияне физически не могут продолжать свои действия.

Вы можете использовать украинские технологии беспилотников, которые накопили за последнее время. За почти три года благодаря этим технологиям в сочетании с американскими и европейскими артиллерийскими снарядами вы достигли успехов.

Украинские дроны

Президент Зеленский отметил, что Украина должна производить один миллион дронов в год. Какие последствия это будет иметь для россиян?

Это одна из ситуаций, когда Украина должна взвешивать на баланс: например, если вложить деньги в производство дронов, то, вероятно, не хватит средств и ресурсов на другое, в частности, на промышленное производство.

Вопрос заключается в том, не пренебрегается ли возможность производить артиллерийские снаряды, изготавливая эти дроны. Поэтому, возможно, дело с беспилотниками, это одна вещь, которая хорошо сработала для Украины и, вероятно, так делается ставка на то, что вы получите артиллерию из другого источника.

Потому что не похоже, что кто-то на планете, кроме Китая и, возможно, Ирана, может производить маленькие дешевые беспилотники такими же темпами, как их производит Украина. Это способность, которую сейчас имеет только Украина, стала своего рода преимуществом для вас.

Эти миллионы дронов могут быть как FPV-дронами, так и некоторые – дронами дальнего радиуса действия. Мы не знаем фактической нагрузки каждого типа беспилотников. Однако это создаст много проблем для России, когда она столкнется с примерно 80 тысячами беспилотников, поступающих к ней ежемесячно.

Если на каждого российского солдата приходится один FPV-дрон, то легко можно посчитать, сколько российских солдат можно ликвидировать и также северокорейских.

Погибшие военные КНДР – часть плана

Более 3 тысяч северокорейских солдат уже погибли или были ранены в борьбе против Украины. Россияне их буквально используют как "пушечное мясо". Как вы можете оценить их работу на поле боя? Является ли это полной катастрофой армии Северной Кореи?

Зависит от того, как определять катастрофу. Войска Северной Кореи могут использоваться именно так, как было запланировано. КНДР является страной, с которой нечем торговать, но у нее есть мужчины. Некоторые из них, судя по дневниковым записям, могут быть диссидентами или теми, кто совершил политическое преступление, а в Северной Корее его совершить можно очень просто.

Например, на фотографии действующего лидера КНДР, которая была в доме у северокорейца, была пыль. Это было обнаружено во время проверки помещения. Теперь этот человек – враг государства. Поэтому он выбирает добровольно ехать в Россию и воевать, чтобы вернуть честь своей семьи. Мы даже не можем постичь и понять это.

Стоит также обратить внимание на ресурсы России, которые не обязательно связаны с человеческим потенциалом. В течение длительного времени правительство России имело договоренность с элитами Санкт-Петербурга и Москвы о том, что их детей не будут брать на войну.

Первая волна всеобщей мобилизации, которая состоялась летом 2022 года, задела детей элиты и свела ее с ума. Поэтому сейчас России нужно лезть глубоко в свои карманы и мобилизовать людей среди бедных сельских районов России. Они должны не просто привлекать этих людей, но и мотивировать их вступать в российскую армию за деньги, да.

Сейчас в экономике России уровень безработицы составляет, по моему мнению, около 2%. Это безумно низкая цифра. В России заводы конкурируют с армией за мужчин. Заводы просят деньги или им нужны работники, поэтому они платят зарплату.

Затем армия понимает, что должна конкурировать с заводами, поэтому армия увеличивает их зарплаты или премии. Тогда заводы увеличивают свои обещания, а армия увеличивает бонусы.

Однако существует определенный предел: вы можете повышать зарплату только до определенного уровня. Инфляция стремительная, в России она составляет около 20%.

Но если есть войска из Северной Кореи, это решает проблемы России, и в качестве бонуса Северная Корея избавляется от своих диссидентов. Поэтому я не знаю, насколько хорошо они воюют.

Однако гибель северокорейских диссидентов в Украине может быть частью плана в общем смысле.

Они не обязательно должны хорошо воевать, им нужно сражаться достаточно хорошо, чтобы укрепить российские линии. Ким Чен Ын может избавиться от любых диссидентов, которые могут вызвать проблемы внутри Северной Кореи.

Возможна ли быстрая сделка между Трампом и Путиным

Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным вскоре после инаугурации. В Кремле пока не комментировали этот вопрос. Верите ли вы в скорую сделку между Трампом и Путиным о прекращении огня в Украине?

Я верю, что это возможно. Однако есть несколько препятствий для этого.

Во-первых, у президента Путина могут возникнуть проблемы с выездом из России. Когда вы авторитарный диктатор, то каждый раз покидая страну рискуете, что в ней может произойти переворот. Поэтому это своего рода проблема.

Также у Путина могут возникнуть трудности с отъездом. Да, он ранее выезжал из страны, но только в страны, которые достаточно близки к России.

Во-вторых, есть вопрос, собирается ли президент Трамп ехать в Россию. Прилет президента в страну, которая активно воюет с другим государством, – это может быть тяжелым решением. Когда-то в Ирак приезжал президент Буш, также президент Обама посещал Ирак.

Однако системы противовоздушной обороны в Ираке сильно отличались от систем противовоздушной обороны внутри России. Они могли бы даже случайно сбить президентский самолет Трампа – борт №1, а потом сказали бы, что ошиблись.

Президенту Трампу, вероятно, придется встретиться с Путиным на нейтральной территории. Например, в Швейцарии или в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции.

Не знаю, будет ли выполнять Турция ордер на арест президента Путина, который в 2023 году выдал МУС в Гааге. Однако им придется найти страну, которая не имеет ордера на арест Путина, а также страну, которая готова их принять. Это может быть трудной задачей для любой нации.

Поэтому президент Трамп может захотеть встретиться с Путиным, но с логистической точки зрения это может быть трудно сделать. Также Путин не обязательно захочет покидать Россию для этого, потому что каждый раз, когда он едет, это риск.

Почему Путин боится останавливать войну

Рискует ли Путин жизнью каждый раз, когда уезжает из России?

Я считаю, что да, я убежден в этом.

И вы уверены, что он будет не в восторге от того, что рискует своей жизнью ради сделки с Дональдом Трампом?

Единственное, что может произойти, если президент Путин встретится с президентом Трампом, это то, что глава Кремля не получит того, чего хочет. Тогда зачем вообще встречаться, ведь он только сыграет на руку президенту Трампу? Путин не будет выглядеть хорошо, а будет выглядеть слабым.

Путин буквально не может остановить эту войну, потому что российская экономика сейчас сошла с рельсов и она перегревается.

Если завтра прекратить войну и отозвать солдат, украинские линии будут полностью заморожены и там останется определенное количество солдат. Однако большинство военнослужащих будут демобилизованы. Есть солдаты, которые возвращаются домой, умеют пользоваться оружием, но при этом они безработные и не могут устроиться на работу. Также в один миг все люди на оборонных заводах остаются без работы. К чему это может привести?

Законы об оружии в России не такие, как в Соединенных Штатах, но если вы бывший солдат и знаете, как пользоваться оружием, то вы можете найти оружие. Это не так уж и сложно.

Теперь имеем идеальный штурм мужчин, которые воевали и знают, как убивать и как пользоваться оружием. Вы можете оказаться повешенными вверх ногами возле заправки как Муссолини. Или же закончить как Чаушеску.

Итак, поэтому Путин буквально не может остановить эту войну, ведь если он это сделает, то есть значительный риск, что его могут отстранить от власти.

Когда реально может завершиться война

Верите ли вы, что Трамп, способен убедить Владимира Путина или заставить его прекратить войну, отправив военную помощь Украине и новыми пакетами санкций? С другой стороны, есть много дискуссий о том, что Россия не может выдержать такие санкции очень долго, ведь ее экономика уже начала испытывать существенные трудности.

Я так не думаю просто потому, что остановка войны имеет слишком много минусов для Путина. Я вижу, как президент Трамп убеждает так называемого российского президента продолжать войну, и именно тогда Путин начинает терять позиции.

Я рад, что вы вспомнили об экономике и санкциях, потому что одна из больших проблем России сейчас – это вагоны. Много вагонов было изготовлено на Западе, а их производство зависит от станков.

Станки – это производственные системы с компьютерным цифровым программным управлением, которые изготавливают детали. Их количество является ограниченным. В России нет станкостроительной промышленности. У Китая тоже. Много этих станков получают из Европы.

Они используют эти станки почти непрерывно в течение трех лет для изготовления деталей. Возникает выбор:

использовать станки для изготовления деталей для нефтяных вышек, которые поддерживают вашу экономику;

использовать станки для изготовления оружия;

изготавливать станки для изготовления деталей для железнодорожных вагонов, потому что они постоянно ломаются.

Вот и все. Если вы не производите запчасти для нефтяных платформ, вы не можете платить своей армии, ведь вы не можете продавать нефть в Китай и Индию. Если вы не изготовите системы вооружения, вашей армии не будет чем воевать. А если вы не сделаете детали для вагонов, то у вас не будет возможности перевезти свое оружие, и это проблема.

Поэтому я вижу точку, где санкции в определенном смысле работают. Да, возможно, Россия никогда не исчерпает полностью возможности изготавливать оружие, изготавливать детали для нефтяных вышек или изготавливать детали для железнодорожных вагонов, но их будет значительно меньше.

Это постепенно будет нарастать до того момента, когда мы увидим, что Россия атакует одним или двумя танками вместо десяти, ведь у них просто станет меньше способов их логистического снабжения.

Думаю, что именно тогда вы увидите, что ситуация изменится в пользу Украины, и начнется медленное продвижение со стороны Украины, поскольку различные части российского снабжения терпят крах.

Поэтому, сможет ли президент Трамп убедить Путина прекратить войну? Нет, но я верю, что он может доставить нужное оружие в Украину, чтобы, возможно, не в этом году, а в следующем, Россия была бы в худшей ситуации на фронте до такой степени, что они просто не смогут быстро доставлять оружие на передовую.

Тогда Украина начнет улучшать позиции. Поэтому может быть остановка войны в 2026 – 2027 годах, когда Россия остановится сама, потому что не будет иметь возможности прокормить все свои войска, обеспечить их всей техникой.

До этого момента Путина могут сбросить с должности. Если он не остановит войну, солдаты восстанут, потому что у них нет техники, с которой можно воевать.

Что заставит Путина согласиться на условия Трампа

То есть вы уверены, что Путин может согласиться с предложением Трампа о прекращении огня только в том случае, если он потеряет позиции в Украине?

Думаю, это было бы крайней мерой. Вероятно, это произойдет в 2027 году. У них закончатся транспортные средства, видимо, уже в следующем году. Сейчас они еще в состоянии производить транспортные средства со скоростью около 50 единиц в месяц.

Речь идет о танках, БМП и тому подобном. Но они поставляют (на фронт – 24 Канал) дешевые танки со времен Холодной войны, которые уже фактически закончились.

Я не знаю, сколько единиц они могут обслуживать, но если у нас правдивые данные, у них осталось около 2000 единиц БМП, и они, вероятно, прослужат до следующего года.

Перед Путиным встала серьезная дилемма

Итак, похоже, что Владимир Путин столкнулся с критической дилеммой? Ведь если он остановит войну против Украины, по вашему мнению, его свергнут, и правительство Путина будет обезглавлено. С другой стороны, если он не остановит войну против Украины, экономическая ситуация станет еще тяжелее, а критические проблемы, которые сейчас стоят перед Россией, будут еще больше. То есть Россия не сможет выдержать такие масштабные вызовы.

Вы абсолютно правы, и одна вещь, за которую я должен отдать вам должное, это то, что вы правильно используете слово "дилемма".

Дилемма – это когда вы должны выбирать между двумя одинаково плохими последствиями.

Одно отличие заключается в том, что если Путин продолжит войну, может быть какая-то "спасительная благодать" – может произойти что-то, что временно поможет, но в конце концов Россия потерпит крах. Она может разрушиться в ближайшее время, а может разрушиться позже.

То есть вы считаете, что Россия обязательно когда-то в будущем потерпит крах?

Да-да, я почти не сомневаюсь, что Россия в какой-то момент развалится. Если они остановят войну, то почти сразу потерпят крах. Если они продолжат войну, я думаю, что шансов на крах на самом деле меньше.

Ведь что-то может привести к тому, что они смогут или сделать прорыв, или ситуация пойдет в их пользу. Это может быть что-то чрезвычайно простое.

Например, Западная Европа решит, что с них достаточно, они снова хотят дешевого российского газа и они перестанут поддерживать Украину. Есть ненулевая вероятность, что это может произойти.

Есть также ненулевая вероятность того, что Россия может устроить информационную войну, чтобы убедить людей, что они применят ядерное оружие против Запада, если это не прекратится. И это может действительно сработать.

В таком случае они впоследствии смогут занять лучшие позиции, потому что Запад перестанет поставлять Украине оружие. Так что, если говорить технически, то для России лучше продолжать войну в надежде, что другие пути могут принести успех. Хотя это может занять годы.

"День смерти Путина уже приближается"

С вашей точки зрения, похоже, что у Путина есть и другая дилемма из-за выбора завершить или продолжить войну. То есть при одном сценарии, его сбросят с должности, а при другом – и вообще могут ликвидировать. Значит ли это, что в любом случае у Владимира Путина есть большие шансы быть физически ликвидированным при любом сценарии в будущем?

Думаю, что такой шанс растет с каждым днем. Вот взгляните, у вас есть генералы, и каждый из них может думать, что он может сделать свою работу лучше. Все, что вам нужно, это тот один генерал, который думает, что он должен быть главным, что он имеет войска, которые пойдут за ним – лояльные ему, а не Кремлю.

Возможно, он (Путин – 24 Канал) может противостоять этому сейчас. Я не знаю, означает ли это, что война на самом деле остановится. Война точно может продолжиться, потому что у него есть какие-то общие мысли о том, что он знает, что делает.

Но Путину уже 72 года. И когда тебе 72 года – у тебя больше лет позади, чем впереди. Так что, он умрет так или иначе: его заберет или Бог, или человек. Этот день приближается.

Но он не хочет, чтобы его свергли еще до того, как его наследие будет закреплено.

Означает ли это, что Владимир Путин подписал смертный приговор для себя в тот самый день, когда он начал незаконное вторжение в Украину?

Я полностью согласен, думаю, что это точная оценка. Возможно, он думал, что будет трехдневная операция, и все будет, как в Крыму. Но с этого могла начаться долгая дорога в ад.