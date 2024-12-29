Россияне действительно хотят завершить войну и подают соответствующие сигналы. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что это понятно не только из финансовых документов.

Читайте также Путин хочет прекратить огонь, но есть нюанс: экс-чиновник разведки США раскрыл план диктатора

Когда Путин хочет завершить войну

Российский диктатор посылает сигналы для Дональда Трампа. Например, озвучивает свои максимальные требования для завершения войны. Это уже является серьезным сигналом о готовности договариваться. Так что, скорее всего, 2025 год россияне отведут для переговоров. Они могут вестись, даже если будет продолжаться "горячая фаза" войны, такие случаи в истории уже были.

Конечно, Трамп не хочет затягивать переговоры на долго, вплоть до конца своей каденции. Поэтому россияне планируют в 2026 году поставить точку, а дальше развивать свои другие планы. Это подтверждают их финансовые документы. Они делают все, как написано на бумаге,

– сказал Петр Андрющенко.

Россия – это большая бюрократическая машина, поэтому несмотря на все лозунги, россияне будут делать то, что записали в документах. Эти данные опубликованы и есть в открытом доступе. Конечно, определенные коррективы могут быть, потому что есть план России, а есть план Трампа. На чем сойдутся – пока непонятно.

"Думаю, в первом полугодии 2025 года мы еще будем видеть попытки россиян проводить активные боевые действия, если не произойдет ничего, что сможет остановить огонь", – предположил Андрющенко.

России катастрофически не хватает денег

Стране-агрессору существенно не хватает средств, чтобы удерживать оккупированные территории. Это подтверждают официальные документы. Хотя оккупанты продолжают убеждать, что хотят захватить еще больше украинских земель, но денег не хватает даже для обеспечения тех населенных пунктов, которые они уже контролируют.

Денег будет становиться меньше с каждым годом, это уже закладывают в бюджете. В России бешеная инфляция, которая достигает 11%, курс доллара растет. К тому же восстановление оккупированных территорий происходит не только за счет федеральных бюджетов. Например, Мариуполь восстанавливали за деньги других районов России.

В 2025 году уже не было никакого финансирования из регионов, поэтому все ремонтные работы быстро свернули. Теперь и федеральный бюджет не хочет выделять средства,

– подчеркнул Андрющенко.

При этом россияне заявляют, что не остановят свое наступление и хотят захватывать новые территории. Все это лишь громкие заявления, ведь цифры говорят совсем о другом. Россия имеет серьезную финансовую потребность остановить войну в 2026 году.