Война в Украине закончится только при одном условии

Украина теперь уже понимает, что война никогда не кончится, пока путинская россия не будет демилитаризована и денацифицирована.

Крах россии

У россии не должно быть ядерного оружия. У россии больше никогда не должно быть армии.

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В идеале она должна перестать существовать, как федерация порабощенных народов. Пока этого не произойдет, россия всегда будет представлять опасность не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира.

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За что воюет россия

На территории Украины россия сейчас уже воюет за мировое господство. Чем это господство империи орков обернется для мира, можно уже сегодня увидеть на примере Бучи, Мариуполя, Изюма и концлагерей под видом псевдореспублик.

Свободный мир должен, наконец, это ясно и четко осознать и поддержать Украину всеми доступными силами и средствами. Империя Зла должна быть уничтожена, или он уничтожит весь мир.

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Или – или. Другого не дано. Только тогда и кончится война. Слава Украине.