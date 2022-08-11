Крым – это Украина

1. Этот день нам нужен, чтобы помнить, что для крымских татар, караимов и крымчаков Крым является родиной и другой у них нет. И хотя сегодня Крым еще оккупирован, они рассеяны по Украине и миру, но наступит день их возвращения на землю дедов и прадедов.

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Крым – это Украина, а от себя добавлю: Крым может быть украинским только тогда, когда он будет крымскотатарским, и он может быть крымскотатарским только тогда, когда будет украинским.

За нашу и вашу свободу

2. Этот день нам нужен, чтобы помнить, что коренные народы российской империи (являющейся "федерацией" только на бумаге) остаются несвободными. Аварцы, адыгейцы, алтайцы, балкарцы, башкиры, буряты, даргинцы, ингуши, эрзяне, кабардинцы, калмыки, карачаевцы, карелы, коми, кумыки, лакцы, лезгины, марийцы, мокшане, ногайцы, осетины, табасаравины, татары хакасы, черкесы, чеченцы, чуваши, якуты (это я только значительные назвал) – коренные, автохтонные народы, угнетенные империей, русифицированные и уничтожаемые так, как это было с украинцами в империи на протяжении веков.

Сейчас их гонят на имперскую захватническую войну – так, как украинцев веками гнали на имперские захватнические войны. Поэтому должны различать отдельных лиц, совершивших военные преступления и заслуживающих справедливой казни, и народов в целом, к которым должен быть применен старый украинский политический принцип: "За вашу и нашу свободу!".

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Залог спокойствия мира

Украина не будет в безопасности, пока рядом существует агрессивная империя. Только свобода угнетенных коренных народов, мирная реконструкция постимперского пространства принесет нашей стране и всей Европе долгосрочную безопасность. С этой точки зрения, украинские интересы и стремления коренных порабощенных народов совпадают.

Я понимаю, что для большинства из вас большинство вышеперечисленных названий – только слова, за которыми ничего не стоит. Но на самом деле, за этими словами стоят истории порабощения, сопротивления, геноцида, депортации, чрезвычайных усилий сохранить свою культуру и язык, историческую память и идентичность.

Мы не знаем этих историй, как мир не знал нашей истории (да и до сих пор не знает, за исключением Европы). Мы знаем только российские мифы, в которых не больше правды, чем в российских мифах об Украине и украинском. Чтобы мы узнали больше и нашли правду и справедливость – для этого существует День коренных народов.

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