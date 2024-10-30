Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, объяснив, что дальше разговоров дело не пошло. Например, в 2023 году все были уверены, что до Нового года война закончится.

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Какое условие прекращения огня

Когда после Нового года боевые действия продолжились, следующей датой стали называть осень 2024-го. Очевидно, привязывая ее к выборам в США. Но пока никаких предпосылок окончания войны вообще не видно.

Все это лишь сказки. Но относительно прекращения огня, то позиции стран стали более четкими. План победы предусматривает, что Украину возьмут в НАТО, при этом мы не согласны с оккупацией своих территорий. Есть вероятность, что на такой шаг украинская власть готова пойти,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что после этого возможно прекращение огня, но с условием, что все санкции против России остаются. Ведь это единственный шанс экономически дожать страну-агрессора и заставить ее уйти из оккупированных областей. Дипломатического шанса урегулировать ситуацию нет.

Освободить территории можно военным методом, уничтожая россиян, или экономическими санкциями, установлением тотальной блокады,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Россияне уже имеют серьезные проблемы с экономикой. Владимир Путин официально это признал. Но учитывая сегодняшнюю ситуацию, вряд ли удастся реализовать такой план. Главная причина в том, что Россия вообще не заинтересована заканчивать войну. А Украина не согласится на перемирие, которое предусматривает снятие санкций, хотя Путин этого точно будет требовать.

"Россияне могли бы поддержать перемирие, если им позволят снова покупать западное вооружение, чипы, а потом с новыми силами они нападут на цивилизованный мир. На это никто не пойдет, а в таких условиях две стороны никогда не договорятся", – подчеркнул Шейтельман.