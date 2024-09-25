Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью MSNBC. По его словам, ресурсы и возможности Кремля не являются безграничными.

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Когда может закончиться война в Украине

Как считает глава польского МИД, если союзники Киева не остановятся на достигнутом, войну в Украине можно закончить, восстановив международное право и международно признанные границы нашего государства.

По его мнению, война в Украине закончится лишь тогда, когда российский диктатор решит, что вторжение на территорию нашего государства было ошибкой и он не достигнет своих целей "приемлемой ценой".

По его словам, Путин еще не достиг такого "этапа". В то же время польский дипломат убежден, что способности экономики в России и способность Москвы посылать сотни тысяч россиян на смерть "не являются безграничными".

Он отметил, что Украина имеет собственную оборонную промышленность, однако ей не хватает ресурсов и мощности. Поэтому "несколько миллиардов долларов" военной помощи Запада могли бы помочь Киеву в борьбе против агрессии.

Чтобы Путин понял, что он не может победить,

– подчеркнул он.

Сикорский резюмировал, что ключевым решением для окончания войны был бы отвод войск обеих стран за пределы их официально признанных границ.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки к проведению референдума. Он добавил, что полуостров символически важен для России, но и стратегически для Украины.