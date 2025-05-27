Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, это лучший вариант для Украины.

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"Лучший вариант для Украины"

Валерий Клочок считает, что президент США Дональд Трамп должен сам убедиться в том, что ему нужно менять подход к отношениям с Россией. Этого еще не произошло, однако ситуация близка к этому.

Однако уже сейчас американский лидер не может обращаться к пророссийской риторике. Любое экономическое сотрудничество США и России на фоне продолжения войны в Украине невозможно. Республиканцы, которые входят в предвыборную кампанию 2026 года, этого не допустят.

Поэтому ситуация становится более благоприятной для Украины. Владимир Путин уже показывает Трампу, что ему совсем не нужны переговоры. Например, в случае, если будут усилены санкции против России, будет введена новая цена на нефть и так далее, то это может иметь серьезное влияние.

Для Украины это лучший вариант. Я считаю, что это лучший вариант для того, чтобы мы действительно достигли длительного мира. Потому что учитывая решения и действия России, они совсем этого не демонстрируют,

– считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, отношения Трампа и Путина уже ухудшились. А президент США не позволяет ссориться с собой несколько раз. Поэтому это необратимый процесс.