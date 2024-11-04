Поэтому Владимир Путин бряцает оружием, угрожая Западу эскалацией и ядерным конфликтом на каждом шагу. Это 24 Каналу отметил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

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Создание бесполетной зоны

Шон Белл отметил, что Путин постоянно угрожал Западу ядерным оружием, не зависимо от того, начинал ли он подтягивать эти противотанковые пушки, танки или ракеты большой дальности. На некоторое время эти угрозы сработали, Запад был несколько напуган, но впоследствии взбодрился.

Почему Путин это сделал? Потому что он знает, что это будет конец войны, если Запад примет непосредственное участие. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что мощная западная бесполетная зона над всей Украиной изменит правила игры,

– убежден он.

Пока нет движения в этом направлении. Однако, по словам вице-маршала Королевских ВВС Великобритании в отставке, существует потенциал для создания бесполетной зоны над западной частью Украины, что может ослабить некоторые беспокойства стран Запада, а также оказать определенную поддержку нашему государству.