Российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что такие действия кремлевского диктатора не должны были бы уже никого удивлять. Риторика с угрозами ему присуща, ведь скоро в США состоятся выборы президента. Вероятно, после этого Украине позволят использовать дальнобойное оружие вглубь России.

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Путин угрожает миру

Ростислав Мурзагулов заметил, что российский диктатор очень недоволен возможной перспективой ударов ВСУ по военным объектам на территории России.

Он очень этого боится, поэтому хочет напугать американцев, чтобы те не дали разрешение Украине бить по России,

– сказал оппозиционер.

Он считает, что именно поэтому в очередной раз начались разговоры о ядерных тренировках. Такими действиями Путин якобы угрожает США использовать против них свое ядерное оружие.

Интересно! По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, показательные ядерные тренировки с запуском ракеты "Сармат", которые провела Россия, имеют целью лишь успокоить россиян. Он считает, что видео запусков - это информационная манипуляция для поддержания внутренней уверенности, ведь Кремль пытается задобрить население, которое начинает осознавать непростое будущее.

На Западе возникает недовольство

Мурзагулов заметил, что на Западе часто начали появляться статьи, где говорится о критике собственного политического руководства. Общество недовольно тем, что Украину часто поддерживают только на словах, вместо того, чтобы предоставить всю необходимую военную помощь для противостояния стране-агрессору.

Украина пытается давать отпор российскому неоимпериализму, но реальной обещанной помощи от Запада нет. Скоро никто не будет верить этим обещаниям,

– подчеркнул он.

Оппозиционер добавил, что лидерам Запада стоит понять, если начнут помогать Украине на самом деле, то собственное общество, возможно, снова будет верить в их силу.