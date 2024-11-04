Тому Владімір Путін брязкає зброєю, погрожуючи Заходу ескалацією та ядерним конфліктом на кожному кроці. Це 24 Каналу зауважив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл.

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Створення безпольотної зони

Шон Белл зазначив, що Путін постійно погрожував Заходу ядерною зброєю, незалежно від того, чи починав він підтягувати ці протитанкові гармати, танки чи ракети великої дальності. На деякий час ці погрози спрацювали, Захід був дещо наляканий, але згодом підбадьорився.

Чому Путін це зробив? Тому що він знає, що це буде кінець війни, якщо Захід візьме безпосередню участь. Тому я анітрохи не сумніваюся, що потужна західна безпольотна зона над усією Україною змінить правила гри,

– переконаний він.

Наразі немає руху у цьому напрямку. Однак, за словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці, існує потенціал для створення безпольотної зони над західною частиною України, що може послабити деякі занепокоєння країн Заходу, а також надати певну підтримку нашій державі.