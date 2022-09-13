Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вопрос передачи истребителей довольно сложный.

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Впрочем, Киев может рассчитывать на это в ближайшей перспективе.

Я не исключаю, что Украина может получить боевые самолеты в конце 2023 года. Но вопрос о том, как мы будем их использовать,

– отметил Коваленко.

По словам военного обозревателя, в Украине нет соответствующей военной инфраструктуры. Поэтому он предположил, что такие воздушные суда могут базироваться на аэродромах в Польше.

Как Украина может использовать самолеты

Коваленко считает, что Украина сможет использовать самолеты с 2 целями.

Украинские пилоты могут отрабатывать навыки управления новыми самолетами и повышать свой опыт.

Американские истребители могут стать вспомогательным средством повышения возможностей нашей ПВО. То есть, воздушные суда будут использоваться для уничтожения ракет врага.

В то же время военный обозреватель убежден, что эти борта не будут привлечены непосредственно к боевым действиям .

"Наши пилоты еще не будут иметь достаточного опыта управления самолетами F-15 или F-16, чтобы встретиться в поединке против российских Су-35 или Су-30. Это очень большой риск", - подчеркнул он.

Почему Киев уже не просит самолеты у Запада

Издание The Wall Street Journal опубликовало документ, направленный украинским правительством американским конгрессменам. В списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые понадобятся Киеву для продолжения наступления в 2023 году. Впрочем, боевая авиация в перечне не указана.

"Это говорит о том, что в Киеве понимают: сегодня у нас нет условий для того, чтобы Запад предоставил нам авиацию", – отметил Коваленко.

Трудности с предоставлением истребителей

По его словам, Украина не готова получить боевые самолеты западного образца по двум причинам.

Аэродромы в Украине не оборудованы для такого типа воздушных судов . Следовательно, придется модернизировать аэродромы или строить новые. Однако в условиях российской агрессии нет никакой гарантии, что эти объекты не будут уничтожены российскими ракетами.

. Следовательно, придется модернизировать аэродромы или строить новые. Однако в условиях российской агрессии нет никакой гарантии, что эти объекты не будут уничтожены российскими ракетами. Украинские летчики не готовы к тому, чтобы пилотировать западные самолеты на профессиональном уровне. По словам Коваленко, для пилота, уже знакомого с реактивной авиацией, необходимо 4 – 6 месяцев, чтобы получить базовые навыки управления F-15 или F-16. Если говорить о профессиональном использовании, то нужно до 10 лет постоянных тренировок и даже участия в боевых действиях.

Военный обозреватель предположил, что именно поэтому если Украина и получит боевые самолеты, то об их использовании на войне можно будет говорить только в далекой перспективе.

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