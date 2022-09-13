Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, питання передачі винищувачів доволі складне.

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Втім, Київ може розраховувати на це у найближчій перспективі.

Я не виключаю, що Україна може отримати бойові літаки наприкінці 2023 року. Але питання у тому, як ми їх будемо використовувати,

– зазначив Коваленко.

За словами військового оглядача, в Україні немає відповідної військової інфраструктури. Тому він припустив, що такі повітряні судна можуть базуватися на аеродромах у Польщі.

Як Україна може використовувати літаки

Коваленко вважає, що Україна зможе використовувати літаки з 2 цілями.

Українські пілоти зможуть відпрацьовувати навички управління новими літаками та підвищувати свій досвід.

Американські винищувачі можуть стати допоміжним засобом для підвищення можливостей нашої ППО. Тобто повітряні судна будуть використовуватися для знищення ракет ворога.

Водночас військовий оглядач переконаний, що ці борти не будуть залучені безпосередньо до бойових дій.

"Наші пілоти ще не матимуть достатнього досвіду керування літаками F-15 чи F-16, аби зустрітися у двобої проти російських Су-35 або Су-30. Це дуже великий ризик", – наголосив він.

Чому Київ вже не просить літаки у Заходу

Видання The Wall Street Journal опублікувало документ, який український уряд направив американським конгресменам. У списку перераховано 29 видів систем озброєнь і боєприпасів, які знадобляться Києву для продовження наступу у 2023 році. Втім, бойова авіація у переліку не зазначена.

"Це свідчить про те, що у Києві розуміють: сьогодні у нас немає умов для того, аби Захід надав нам авіацію", – зазначив Коваленко.

Труднощі з наданням винищувачів

За його словами, Україна не готова отримати бойові літаки західного зразка з 2 причин.

Аеродроми в Україні не обладнані для такого типу повітряних суден . Отже, доведеться модернізувати летовища або будувати нові. Однак в умовах російської агресії немає ніякої гарантії, що ці об'єкти не будуть одразу знищені російськими ракетами.

. Отже, доведеться модернізувати летовища або будувати нові. Однак в умовах російської агресії немає ніякої гарантії, що ці об'єкти не будуть одразу знищені російськими ракетами. Українські льотчики не готові до того, аби пілотувати західні літаки на професійному рівні. За словами Коваленка, для пілота, який вже знайомий з реактивною авіацією, необхідно 4 – 6 місяців, аби здобути базові навички керування F-15 чи F-16. Якщо ж говорити про професійне використання, то потрібно до 10 років постійних тренувань і навіть участі у бойових діях.

Військовий оглядач припустив, що саме тому, якщо Україна і отримає бойові літаки, то про їх використання на війні можна буде говорити лише у далекій перспективі.

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