Про це 24 каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він вважає, що перші літаки можуть надійти до України за ленд-лізом.

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Коли Україна забезпечить льотчиків авіацією

Світан зазначив, що на передачу Україні Заходом авіації знадобиться багато часу.

Якщо повністю переводити українську авіацію на стандарти НАТО і, грубо кажучи, кожному льотчику дати свого "коня", для цього справді потрібні роки,

– сказав льотчик-інструктор.

Адже, пояснив він, льотного складу в Україні зараз удвічі – втричі більше, ніж літаків. Тому для того, щоб решту льотного складу "поставити на крило", потрібні будуть роки.

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"Перші літаки надійдуть за ленд-лізом"

Світан нагадав, що на підготовку льотного складу США виділили 100 мільйонів доларів. Українські пілоти вже почали проходити навчання.

Ті дві-три ескадрильї, на які ми розраховуємо, можуть бути поставлені впродовж буквально місяця – двох. Найімовірніше, перші літаки надійдуть за ленд-лізом – це з 1 жовтня,

– вважає військовий експерт.

Після отримання цих літаків, наголосив він, у нас збільшиться вогнева міць. Саме вони практично підіймуть наступальний порив Збройних Сил України для того, щоб можна було з мінімальними втратами звільняти наші території від російських окупантів.

До речі! Є низка бойових літаків сучасного стандарту, які можуть підійти для Збройних Сил України. Тому, за словами військового експерта, головного редактора Defence Express Олега Каткова, можна розглядати декілька варіантів серед винищувачів.

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