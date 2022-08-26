Спершу потрібно використати радянське

Попри те, що у Пентагоні повідомили, що це питання все ще обговорюють, Україна має у своєму арсеналі літаки, отримані від Заходу. Вони – радянського виробництва. Про це 24 каналу розказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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За його словами, сьогодні Повітряні сили використовують те, що передавали інші країни, здебільшого східноєвропейські. Вони надали нашим пілотам ту техніку, яка зрозуміла їм та якою вони вміють користуватися. І ця передача триватиме й надалі.

Отримання від партнерів більш сучасних літаків потребує часу, так само як було з артилерію та РСЗВ. Адже, як пояснив Солонтай, спершу Україна отримувала те, що було сумісним із вже наявним ексрадянським озброєнням, а вже після цього – західні натівські установки.

Політолог вважає, що так буде і з авіацією. Наразі нам дають те, чим ми вміємо користуватися, і що й без того потрібно утилізувати, а далі підуть й натівські літаки.

В Україні відбувається перемелювання залишків колишньої радянської і теперішньої російської імперії. З обидвох сторін, і зі сторони ворога, і зі сторони України відбувається утилізація фактично всього радянського озброєння,

– зауважив Солонтай.

Він пояснив, що спершу країни, які передають нам радянську техніку, замінять її на сучасні зразки, а згодом це станеться і в Україні.

Техніка вимагає навичок та вмінь

Особливо важливим є й те, що ЗСУ повинні вміти користуватися технікою, яка надходить від партнерів. Саме тому Україна зараз застосовує дуже розумний підхід. Поки частина українських військових зараз використовують радянську техніку, інша частина на західних полігонах навчається користуватися сучасною натівською технікою, з якою доведеться працювати в майбутньому.

Відтак, перейти на західні стандарти одразу – неможливо, адже треба просто зараз тримати фронт і робити це за допомогою тієї техніки, якою військові вміють користуватися досконало.

Наші отримують те, на чому ми вміємо працювати, а паралельно вчимося на тому, на чому потрібно буде працювати завтра,

– наголосив Солонтай.

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