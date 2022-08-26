Відповідну заяву зробив на брифінгу 24 серпня заступник глави Пентагону Колін Каль. Він також розповів, яку зброю для авіації Штати вже надали Україні.

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У Пентагоні пояснили питання про передачу винищувачів

Колін Каль розповів, що питання передачі Україні літаків четвертого покоління обговорюють, проте уточнив нюанси.

Що стосується майбутніх літаків, наприклад, літаків четвертого покоління: навіть якби ми надали їх зараз, вони б прибули лише за кілька років. Тому ми зосередилися на тому, що стосується їхніх (мовиться про ЗСУ – 24 канал) винищувачів, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль з утримання на Сході та, можливо, переходу в контрнаступ,

– пояснив Каль.

Додав, що наразі для США пріоритет щодо авіації – це забезпечення нормального використання літаків, що вже мають ЗСУ. Адже Штати вже надали Україні адаптовані ракети HARM, якими можна стріляти з МіГ-29.

"Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи", – пояснив заступник глави Пентагону.

Питання винищувачів на столі переговорів

Колін Каль додав, що питання можливої передачі винищувачів Україні обговорюють, хоч і остаточних рішень із цього приводу не ухвалювали.

Проте відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін доручив своєму офісу працювати з Об'єднаним штабом і Європейським командуванням задля формування майбутньої картини українських Збройних Сил на середньо- та довгострокову перспективу.

Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не ухвалено,

– підсумував Каль.

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Повітряні сили ЗСУ розповіли, яка авіація їм потрібна

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що нам потрібні літаки вже і сьогодні, щоб передусім самостійно закрити українське небо.

Багатоцільові винищувачі потрібні ЗСУ, щоб звільнити тимчасово окуповані регіони та контролювати небо над Україною.

Юрій Ігнат розповів, що винищувачі допомагали б у боротьбі не лише у повітрі, а й на землі. Додав, що західна техніка та зброя допоможуть українським військовим передусім знищити протиповітряну оборону ворога.

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