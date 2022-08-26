Соответствующее заявление сделал на брифинге 24 августа замглавы Пентагона Колин Каль. Он также рассказал, какое оружие для авиации Штаты уже предоставили Украине.

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В Пентагоне разъяснили вопрос о передаче истребителей

Колин Каль рассказал, что вопрос передачи Украине самолетов четвертого поколения обсуждается, однако уточнил нюансы.

Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения: даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли лишь через несколько лет. Поэтому мы сосредоточились на том, что касается их (речь о ВСУ – 24 канал) истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на Востоке и, возможно, перехода к контрнаступлению,

– объяснил Каль.

Добавил, что для США приоритет в отношении авиации – это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у ВСУ. Ведь Штаты уже предоставили Украине адаптированные ракеты HARM, которыми можно стрелять с МиГ-29.

"Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять с таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – пояснил замглавы Пентагона.

Вопросы истребителей на столе переговоров

Колин Каль добавил, что вопрос возможной передачи истребителей Украине обсуждают, хотя и окончательные решения по этому поводу не принимались.

Однако известно, что министр обороны США Ллойд Остин поручил своему офису работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по формированию будущей картины украинских Вооруженных Сил на средне- и долгосрочную перспективу.

Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты,

– подытожил Каль.

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Воздушные силы ВСУ рассказали, какая авиация им нужна

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что нам нужны самолеты уже и сегодня, чтобы прежде всего самостоятельно закрыть украинское небо.

Многоцелевые истребители нужны ВСУ, чтобы освободить временно оккупированные регионы и контролировать небо над Украиной.

Юрий Игнат рассказал, что истребители помогали бы в борьбе не только в воздухе, но и на земле. Добавил, что западная техника и оружие поможет украинским военным в первую очередь уничтожить противовоздушную оборону врага.

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