Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он считает, что первые самолеты могут поступить в Украину по ленд-лизу.

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Когда Украина снабдит летчиков авиацией

Свитан отметил, что на передачу Украине Западом нужного количества авиации уйдет много времени.

Если полностью переводить украинскую авиацию на стандарты НАТО и, грубо говоря, каждому летчику дать свою "лошадь", для этого действительно нужны годы,

– сказал летчик-инструктор.

Ведь, объяснил он, летного состава в Украине сейчас вдвое – втрое больше, чем самолетов. Поэтому для того, чтобы оставшийся летный состав "поставить на крыло", потребуются годы.

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"Первые самолеты поступят по ленд-лизу"

Свитан напомнил, что на подготовку летного состава США было выделено 100 миллионов долларов. Украинские пилоты уже начали проходить обучение.

Те две-три эскадрильи, на которые мы рассчитываем, могут быть поставлены буквально месяц – два. Скорее всего, первые самолеты поступят по ленд-лизу – это с 1 октября,

– считает военный эксперт.

После получения этих самолетов, подчеркнул он, у нас увеличится огневая мощь. Именно они практически поднимут наступательный порыв Вооруженных Сил Украины для того, чтобы с минимальными потерями можно было освобождать наши территории от российских оккупантов.

Кстати говоря! Есть ряд боевых самолетов современного стандарта, которые могут подойти для Вооруженных сил Украины . Потому, по словам военного эксперта, главного редактора Defence Express Олега Каткова, можно рассматривать несколько вариантов среди истребителей.

Больше о необходимости Украины в боевых самолетах

Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя . По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема гораздо глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.

Для того чтобы начать мощное контрнаступление, Украине не хватает серьезного оружия . Директор Центра исследований армии Валентин Бадрак назвал получение Украиной самолетов – одним из ключевых вопросов в войне с россией.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, о каких самолетах мечтают украинские "призраки" . Мечты у наших пилотов очень амбициозные. Они поразительно воюют и испытывают сильное чувство любви к своей стране.

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