Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике. Он также отметил, что для внедрения экономического бронирования нужен определенный переходный период.

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Когда заработает экономическое бронирование

По словам представителя Министерства экономики, по наиболее консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.

В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования. По прогнозам, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил о принципе "воюй или работай". Предполагают, что инициатива поможет вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

К слову, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".