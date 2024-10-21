Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что на завершение войны в Украине влияет очень много различных факторов. Сейчас российские оккупанты пытаются давить на определенные сектора на Востоке Украины. Силы обороны сдерживают эти атаки и продолжают уничтожать личный состав врага.

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Как завершить войну в 2025 году

Как отметил Маломуж, войну в Украине реально завершить даже в первой половине 2025 года. Но для этого нужно, чтобы сложились соответствующие условия.

Многое зависит от международных партнеров. Если от них наконец пойдет военная помощь в больших количествах, то можно будет говорить об освобождении территорий. Нужно много дальнобойного оружия и разрешение его применять по России.

Тут нужны решения от партнеров. Речь идет как о мощной поддержке нашего ВПК, так и о реально больших пакетах военной помощи, а не по остаточному принципу. Немножко систем ПВО, немножко HIMARS и так далее. Это не работает. Это не о победе,

– сказал Маломуж.

Однако пока международные партнеры не предоставили Украине разрешения на удары по России. Также не было значительных поставок дальнобойного оружия.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре 2024 года будет готов план завершения войны в Украине согласно Формуле мира. В конце октября должна пройти одна из конференций в Канаде, после чего все документы сведут в общий план. Его передадут партнерам, которые должны представить его России. Тогда будут ожидать обратной реакции.