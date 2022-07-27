В эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что не будет обсуждать деоккупацию Херсона.

Важно Подоляк объяснил, почему именно сейчас предложил план по 5 пунктам для освобождения территорий

Он объяснил, что это кропотливая и трудная работа, о которой может отчитываться только Генеральный штаб и тогда, когда есть определенные результаты.

Хочу сказать, чтобы все правильно понимали ситуацию. Сегодня постоянно по всем направлениям – и на Юге, и особенно на Востоке, идет работа по деблокаде,

– сообщил Михаил Подоляк.

"Мы оттесняем российскую армию на полкилометра, на 100 метров, и эта работа будет идти постоянно. Деблокада идет", — акцентировал Подоляк.

По его словам, когда до нас будет доходить все больше необходимого оружия — дальнобойное и РСЗО, мы будем докупировать украинские территории и минимизировать свои потери.

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