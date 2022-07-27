В эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что не будет обсуждать деоккупацию Херсона.
Важно Подоляк объяснил, почему именно сейчас предложил план по 5 пунктам для освобождения территорий
Он объяснил, что это кропотливая и трудная работа, о которой может отчитываться только Генеральный штаб и тогда, когда есть определенные результаты.
Хочу сказать, чтобы все правильно понимали ситуацию. Сегодня постоянно по всем направлениям – и на Юге, и особенно на Востоке, идет работа по деблокаде,
– сообщил Михаил Подоляк.
"Мы оттесняем российскую армию на полкилометра, на 100 метров, и эта работа будет идти постоянно. Деблокада идет", — акцентировал Подоляк.
По его словам, когда до нас будет доходить все больше необходимого оружия — дальнобойное и РСЗО, мы будем докупировать украинские территории и минимизировать свои потери.
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Какая ситуация в Херсоне: последние новости
- 26 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Для россиян это был важный логистический объект. Теперь у них нарушен процесс переправ.
- Атаку прокомментировали и в Офисе Президента. Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что российским оккупантам следует учиться пересекать Днепр вплавь. Он также советует оставить Херсон добровольно, пока есть возможность. Ведь, по его словам, третьего предупреждения может не быть.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий. Однако их потери могут иметь катастрофические последствия для кремля.