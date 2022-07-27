В ефірі 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що не буде обговорювати деокупацію Херсона.

Важливо Подоляк пояснив, чому саме зараз запропонував план із 5 пунктів для звільнення територій

Він пояснив, що це кропітка й важка робота, про яку може звітувати тільки Генеральний штаб й тоді коли є певні результати.

Хочу сказати, щоб всі правильно розуміли ситуацію. Сьогодні постійно на всіх напрямках – і на Півдні, і особливо на Сході, йде робота по деблокаді,

– повідомив Михайло Подоляк.

"Ми відтискуємо російську армію на пів кілометра, на 100 метрів і ця робота буде йти постійно. Деблокада йде", – акцентував Подоляк.

За його словами, коли до нас буде доходити все більше зброї, яка нам потрібна, тобто далекобійна і РСЗО. Тим швидше ми будемо докуповувати українські території й мінімізувати свої втрати.

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