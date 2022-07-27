Об этом сказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Они были филигранны, – в ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Черник констатировал, что враг не собирается сдаваться, так что, вероятно, бои будут крайне тяжелыми.

Относительно самого Херсона, по моему мнению, лучшей является тактика осады – превратить Херсон во второй Мариуполь не правильно,

– объяснил он.

Военный эксперт уверен, что россияне не пойдут на отступление. Скорее всего, оккупанты попадут в котел и сдадутся в плен.

Будут ли разрушения

Оказавшись в плену, россияне очевидно прибегнут к своей привычной тактике – разрушению и уничтожению всего, что есть в городе. Однако, по мнению эксперта, если правильно с тактической точки зрения подойти к этому процессу, то без логистики и обеспечения эта группировка обречена.

Почему удар по Антоновскому мосту важен

В разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля объяснили, что мост крайне важен для логистики российской армии. Этим путем россия может обеспечивать или вообще вывести свои войска с территории, которую она смогла захватить к западу от реки.

Нижнее течение Днепра является естественным барьером с шириной водного пути около тысячи метров. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором результата боев в регионе,

– акцентировали аналитики разведки Британии.

Похожее мнение уже после удара по Антоновскому мосту 26 июля высказал военный аналитик Олег Жданов. Он подчеркнул, что уничтожение Антоновского моста "сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона". Ведь это практически точка, от которой зависит прямое транспортное сообщение с временно захваченным Крымом.

Полковник СБУ и нардеп Роман Костенко рассказал изданию "Настоящее время", что полное отрезание вражеских войск в Херсоне действительно возможно. Однако для этого необходимо уничтожение не только одного Антоновского моста.

Атака Антоновского моста: главное

В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако якобы ПВО перехватило все ракеты.

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель все-таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян с мемами об Антоновском мосту. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ.

Ранее – россияне уже паниковали из-за атаки на Антоновский мост: смотрите видео