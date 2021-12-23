В армию будут призывать только женщин определенных профессий. Об этом заявил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко.
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Какие документы нужны
В течение 2022 года женщина пишет заявление в местный военкомат.
Кроме этого, пакет документов составляет:
- копии и подлинники паспорта;
- идентификационный код;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении детей;
- документ об окончании обучения;
- справки с работы.
Какой будет процедура
Военкомат изучает документы. Специалисты изучают, входит ли справка с места работы в список "военнообязанных" женских профессий.
Тогда комиссия решает, ставить ли женщину на воинский учет и направляет ее на медкомиссию по месту жительства.
Чиновник уверяет, что на учет будут брать не всех. Ведь профессия не является критерием. Будут учитывать еще возраст и состояние здоровья.
Почему женщин будут брать в армию
- 17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот список приказом еще с 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.
- Стать на военный учет будет обязательно для женщин: журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков и ветеринаров, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного типа.
- В Минобороны уверяли, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, которые не станут на воинский учет. Их работодателям тоже ничего не грозит.