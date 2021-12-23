В армию будут призывать только женщин определенных профессий. Об этом заявил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко.

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Какие документы нужны

В течение 2022 года женщина пишет заявление в местный военкомат.

Кроме этого, пакет документов составляет:

  • копии и подлинники паспорта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об окончании обучения;
  • справки с работы.

Какой будет процедура

Военкомат изучает документы. Специалисты изучают, входит ли справка с места работы в список "военнообязанных" женских профессий.

Тогда комиссия решает, ставить ли женщину на воинский учет и направляет ее на медкомиссию по месту жительства.

Чиновник уверяет, что на учет будут брать не всех. Ведь профессия не является критерием. Будут учитывать еще возраст и состояние здоровья.

Почему женщин будут брать в армию

  • 17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот список приказом еще с 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.
  • Стать на военный учет будет обязательно для женщин: журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков и ветеринаров, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного типа.
  • В Минобороны уверяли, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, которые не станут на воинский учет. Их работодателям тоже ничего не грозит.

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