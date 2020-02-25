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      Когда дела Гладковского и Дубневича направят в суд: мнение Холодницкого

      - Читати новину українською
      Громкие дела Гладковского и Дубневича до сих пор не в суде / Коллаж 24 канала

      Дела против бывшего первого заместителя секретаря СНБО времен Порошенко Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича до сих пор не в суде. "Ставить точку" в этих процессах надо уже в марте – апреле 2020.

      Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "РБК-Украина", опубликованном 24 февраля. 

      Также Холодницкий рассказал, когда может уйти в отставку

      По его словам, на те даты, на которые согласовали подозрения Гладковскому или Дубневичу, следствие предоставило прокурорам достаточно доказательств. Однако, как уточнил глава САП, он "не говорил, что доказательств достаточно для направления дела в суд".

      Посмотрим, когда их (дела против Дубневича и Гладковского – 24 канал) направят в суд. Думаю, в марте – апреле нужно ставить точку в этих производствах,
      – отметил Холодницкий. 

      И добавил: "Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуют более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали раньше, если вы еще не готовы?"

      Что надо знать о делах Гладковского и Дубневича

      Дело Гладковского: бывшего первого заместителя секретаря СНБО времена президентства Порошенко арестовали в октябре 2019 года, но впоследствии он вышел под залог в 10 миллионов гривен. В деле против него речь идет об оборудках в корпорации "Богдан" и недекларировании доходов. 

      В чем подозревают Гладковского – подробнее по этой ссылке. 

      Дело Дубневича: народного депутата Ярослава Дубневича арестовали в ноябре 2019 года, впоследствии он вышел под залог в 90 миллионов гривен. В деле против него идет речь о коррупционных действиях касаемо Укрзализныци, из-за которых государство потеряло минимум 93 миллиона гривен.

      Подробнее о ходе дела против Дубневича – по этой ссылке. 

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      24 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Судьи Коррупция САП Ярослав Дубневич Олег Гладковский Назар Холодницкий Новости Украины
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