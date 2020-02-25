Коли справи Гладковського та Дубневича скерують до суду: думка Холодницького

Справи проти колишнього першого заступника секретаря РНБО часів Порошенка Олега Гладковського та народного депутата Ярослава Дубневича досі не в суді. "Ставити крапку" у цих провадженнях треба вже в березні – квітні 2020.

Про це заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю "РБК-Україна", опублікованому 24 лютого.

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За його словами, станом на ті дати, кого погоджували підозри Гладковському чи Дубневичу, слідство надало прокурорам достатньо доказів. Однак, як уточнив голова САП, він "не казав, що доказів достатньо для скерування справи до суду".

Подивимося, їх (справи проти Дубневича та Гладковського – 24 канал) скерують до суду. Думаю, в березні – квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях,

– наголосив Холодницький.

І додав: "Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідують понад шість місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові?"

Що треба знати про справи Гладковського та Дубневича

Справа Гладковського: колишнього першого заступника секретаря РНБО часів президентства Порошенка заарештували в жовтні 2019 року, та згодом він вийшов під заставу в 10 мільйонів гривень. У справі проти нього мовиться про оборудки в корпорації "Богдан" та недекларування доходів.

У чому підозрюють Гладковського – детальніше за цим посиланням.

Справа Дубневича: народного депутата Ярослава Дубневича заарештували в листопаді 2019 року, згодом він вийшов під заставу в 90 мільйонів гривень. У справі проти нього мовиться про корупційні дії щодо Укрзалізниці, через які держава втратила щонайменше 93 мільйони гривень.

Детальніше про хід справи проти Дубневича – за цим посиланням.