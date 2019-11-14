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      Когда Фирташа могут экстрадировать в США: ответ главы МИД Австрии

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      Экстрадиция Фирташа не может начаться из-за инициативы его адвокатов
      Экстрадиция Фирташа не может начаться из-за инициативы его адвокатов / 24 канал

      Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа не может начаться из-за того, что его адвокаты инициируют пересмотр решения суда.

      Австрийская сторона сделала все для передачи Фирташа властям США, затягивают процесс адвокаты олигарха, сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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      Минюст Австрии принял соответствующее постановление об экстрадиции, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре этого дела,
      – заявил Шелленберг.

      Украинский олигарх ожидает решения об экстрадиции в США, где против него выдвинуто уголовное обвинение как против руководителя организованной преступной группировки.

      Кто такой Дмитрий Фирташ?
      Украинский олигарх, бизнесмен и политик, совладелец скандального "Надра Банка", председатель совета директоров международной группы компаний Group DF.

      В 2010 году финансировал президентскую кампанию Виктора Януковича, имел политическое противостояние с Юлией Тимошенко.

      После Революции Достоинства живет в столице Австрии – Вене. В ноябре 2015 планировал вернуться в Украину, но украинские власти его не впустили. В США, Таджикистане и Испании против Дмитрия Фирташа открывали уголовные дела.

      Что известно о деле Фирташа?

      • Фирташа арестовали в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США.
      • Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно хотел получить разрешения на разработку месторождений титана в Индии для продажи в будущем готовой продукции в США. Его подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов.
      • Фирташ не признает своей вины, все обвинения называет политически мотивированными и направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.
      • В конце июня 2019 года июня Верховный суд Австрии подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены об экстрадиции олигарха.
      • В июле вердикт утвердил министр юстиции Австрии. Тогда же стало известно, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США приостановлен по ходатайству защиты бизнесмена Земельного суда Вены по уголовным делам о пересмотре дела.
      • В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости США Дмитрий Фирташ Австрия
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