Когда Фирташа могут экстрадировать в США: ответ главы МИД Австрии
Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа не может начаться из-за того, что его адвокаты инициируют пересмотр решения суда.
Австрийская сторона сделала все для передачи Фирташа властям США, затягивают процесс адвокаты олигарха, сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
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Минюст Австрии принял соответствующее постановление об экстрадиции, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре этого дела,
– заявил Шелленберг.
Украинский олигарх ожидает решения об экстрадиции в США, где против него выдвинуто уголовное обвинение как против руководителя организованной преступной группировки.
Кто такой Дмитрий Фирташ?
Украинский олигарх, бизнесмен и политик, совладелец скандального "Надра Банка", председатель совета директоров международной группы компаний Group DF.
В 2010 году финансировал президентскую кампанию Виктора Януковича, имел политическое противостояние с Юлией Тимошенко.
После Революции Достоинства живет в столице Австрии – Вене. В ноябре 2015 планировал вернуться в Украину, но украинские власти его не впустили. В США, Таджикистане и Испании против Дмитрия Фирташа открывали уголовные дела.
Что известно о деле Фирташа?
- Фирташа арестовали в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США.
- Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно хотел получить разрешения на разработку месторождений титана в Индии для продажи в будущем готовой продукции в США. Его подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов.
- Фирташ не признает своей вины, все обвинения называет политически мотивированными и направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.
- В конце июня 2019 года июня Верховный суд Австрии подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены об экстрадиции олигарха.
- В июле вердикт утвердил министр юстиции Австрии. Тогда же стало известно, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США приостановлен по ходатайству защиты бизнесмена Земельного суда Вены по уголовным делам о пересмотре дела.
- В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.