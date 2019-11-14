Когда Фирташа могут экстрадировать в США: ответ главы МИД Австрии

Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа не может начаться из-за того, что его адвокаты инициируют пересмотр решения суда.

Австрийская сторона сделала все для передачи Фирташа властям США, затягивают процесс адвокаты олигарха, сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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Минюст Австрии принял соответствующее постановление об экстрадиции, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре этого дела,

– заявил Шелленберг.

Украинский олигарх ожидает решения об экстрадиции в США, где против него выдвинуто уголовное обвинение как против руководителя организованной преступной группировки.

Кто такой Дмитрий Фирташ?

Украинский олигарх, бизнесмен и политик, совладелец скандального "Надра Банка", председатель совета директоров международной группы компаний Group DF.



В 2010 году финансировал президентскую кампанию Виктора Януковича, имел политическое противостояние с Юлией Тимошенко.



После Революции Достоинства живет в столице Австрии – Вене. В ноябре 2015 планировал вернуться в Украину, но украинские власти его не впустили. В США, Таджикистане и Испании против Дмитрия Фирташа открывали уголовные дела.

Что известно о деле Фирташа?