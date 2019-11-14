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      Коли Фірташа можуть екстрадувати до США: відповідь глави МЗС Австрії

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      Екстрадиція Фірташа не може розпочатися через ініціативи його адвокатів
      Екстрадиція Фірташа не може розпочатися через ініціативи його адвокатів / 24 канал

      Процес екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа не може розпочатися через те, що його адвокати ініціюють перегляд рішення суду.

      Австрійська сторона зробила все для передачі Фірташа владі США, затягують процес адвокати олігарха, сказав міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелленберг на спільній пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайко.

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      Мін'юст Австрії прийняв відповідну постанову про екстрадицію, але Фірташ і його адвокати відповідно затягують цей процес і наполягають на перегляді цієї справи,
      – заявив Шелленберг.

      Український олігарх очікує на рішення про екстрадицію до США, де проти нього висунуто кримінальне обвинувачення як проти керівника організованого злочинного угрупування.

      Хто такий Дмитро Фірташ? Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF.

      У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко.

      Після Революції Гідності живе в столиці Австрії – Відні. У листопаді 2015 планував повернутися в Україну, але українська влада його не впустила. У США, Таджикистані та Іспанії проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи.

      Що відомо про справу Фірташа?

      • Фірташа арештували в Австрії у березні 2014 року за запитом влади США.
      • Бізнесмена звинуватили в тому, що він незаконно хотів отримати дозволи на розробку родовищ титану в Індії для продажу в майбутньому готової продукції в США. Його підозрюють у корупції на суму 18 мільйонів доларів.
      • Фірташ не визнає своєї вини, всі звинувачення називає політично мотивованими та спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.
      • Наприкінці червня 2019 року червня Верховний суд Австрії підтвердив законність рішення Вищого земельного суду Відня про екстрадицію олігарха.
      • У липні вердикт затвердив міністр юстиції Австрії. Тоді ж стало відомо, що процес екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії в США призупинений через клопотання захисту бізнесмена до Земельного суду Відня у кримінальних справах про перегляд справи.
      • У США Фірташу загрожує 50 років в'язниці та конфіскація всього майна.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Австрія Дмитро Фірташ Новини США
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