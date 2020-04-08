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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Когда Испания вернется к нормальной жизни: прогноз правительства

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      Карантинные ограничения будут снимать постепенно / СТРАНА.ua

      Правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна сможет вернуться к нормальной жизни после вспышки коронавируса. Именно тогда будет закончен режим чрезвычайного положения.

      Процесс ослабления карантинных ограничений в стране будет происходить постепенно с соблюдением рекомендаций экспертов, об этом сообщила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро, информирует El Pais.

      К теме Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло

      После 26 апреля начнется "деэскалация" – это будет происходить в способ, когда граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекциям,
      – сказала Монтеро.

      Сейчас правительство работает над алгоритмом выхода из карантина. Пока о конкретных решениях не сообщают.

      К слову, Испания объявила карантин на территории 15 марта: жителям можно выходить из дома только в крайней необходимости. Чрезвычайное положение в стране продлили до 26 апреля.

      Испания – вторая страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 8 апреля зарегистрировано почти 142 тысячи случаев. Из них 14 тысяч – летальные. Выздоровели почти 43 тысячи человек.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19
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