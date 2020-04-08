Когда Испания вернется к нормальной жизни: прогноз правительства
Правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна сможет вернуться к нормальной жизни после вспышки коронавируса. Именно тогда будет закончен режим чрезвычайного положения.
Процесс ослабления карантинных ограничений в стране будет происходить постепенно с соблюдением рекомендаций экспертов, об этом сообщила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро, информирует El Pais.
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После 26 апреля начнется "деэскалация" – это будет происходить в способ, когда граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекциям,
– сказала Монтеро.
Сейчас правительство работает над алгоритмом выхода из карантина. Пока о конкретных решениях не сообщают.
К слову, Испания объявила карантин на территории 15 марта: жителям можно выходить из дома только в крайней необходимости. Чрезвычайное положение в стране продлили до 26 апреля.
Испания – вторая страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 8 апреля зарегистрировано почти 142 тысячи случаев. Из них 14 тысяч – летальные. Выздоровели почти 43 тысячи человек.
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