Коли Іспанія повернеться до нормального життя: прогноз уряду
Уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна зможе повернутись до нормального життя після спалаху коронавірусу. Саме тоді буде закінчений режим надзвичайного стану.
Процес послаблення карантинних обмежень у країні відбуватиметься поступово із дотриманням рекомендацій експертів, про це повідомила міністр фінансів країни Марія Хесус Монтеро, інформує El Pais.
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Після 26 квітня почнеться "деескалація" – це буде відбуватися у спосіб, коли громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, у дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекцій,
– сказала Монтеро.
Зараз уряд працює над алгоритмом виходу з карантину. Поки про конкретні рішення не повідомляють.
До слова, Іспанія оголосила карантин на території 15 березня: жителям можна виходити з дому лише у крайній необхідності. Надзвичайний стан в країні продовжили до 26 квітня.
Іспанія – друга країна у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 8 квітня зареєстровано майже 142 тисячі випадків. З них 14 тисяч – летальні. Одужали майже 43 тисячі людей.
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