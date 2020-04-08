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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли Іспанія повернеться до нормального життя: прогноз уряду

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      Карантинні обмеження зніматимуть поступово / СТРАНА.ua

      Уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна зможе повернутись до нормального життя після спалаху коронавірусу. Саме тоді буде закінчений режим надзвичайного стану.

      Процес послаблення карантинних обмежень у країні відбуватиметься поступово із дотриманням рекомендацій експертів, про це повідомила міністр фінансів країни Марія Хесус Монтеро, інформує El Pais.

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      Після 26 квітня почнеться "деескалація" – це буде відбуватися у спосіб, коли громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, у дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекцій,
      – сказала Монтеро.

      Зараз уряд працює над алгоритмом виходу з карантину. Поки про конкретні рішення не повідомляють.

      До слова, Іспанія оголосила карантин на території 15 березня: жителям можна виходити з дому лише у крайній необхідності. Надзвичайний стан в країні продовжили до 26 квітня.

      Іспанія – друга країна у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 8 квітня зареєстровано майже 142 тисячі випадків. З них 14 тисяч – летальні. Одужали майже 43 тисячі людей.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19
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