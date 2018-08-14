Когда изберут судей в Антикоррупционный суд

Уже более полутысячи человек изъявили желание судить антикоррупционеров. И похоже, это еще не предел, потому что прием документов продолжается.

В общем, конкурс по избранию судей Высшего антикоррупционного суда должен завершится в первой половине февраля, сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козяков, пишет "Громадское".

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Он отметил, что сначала отобранных кандидатов должен утвердить Высший совет правосудия. Затем их список передадут в Администрацию Президента. Собственно, указ о составе суда должен подписать Петр Порошенко.

В Высшей квалификационной комиссии судей прогнозируют, что суд в составе 39 судей будет сформирован в марте. Правда, заработает он не раньше конца весны.

Сейчас на одно место претендуют 16 кандидатов.