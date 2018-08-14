Коли оберуть суддів до Антикорупційного суду

Вже понад півтисячі осіб виявили бажання судити антикорупціонерів. І схоже, це ще не межа, бо прийом документів триває.

Загалом, конкурс з обрання суддів Вищого антикорупційного суду має завершиться у першій половині лютого, повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козяков, пише "Громадське".

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Він відзначив, що спочатку відібраних кандидатів має затвердити Вища рада правосуддя. Потім їх перелік передадуть до Адміністрації Президента. Власне, указ про склад суду має підписати Петро Порошенко.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів прогнозують, що суд у складі 39 суддів буде сформований у березні. Щоправда, запрацює він не раніше кінця весни.

Наразі на одне місце претендують 16 кандидатів.