Когда кандидаты слышали о круглосуточной работе, то отказывались, – Арахамия о новых назначениях
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал как выбирали новых руководителей министерств. Речь идет в частности о Минздраве, который из-за пандемии коронавируса перегружен.
Проекты постановлений об увольнении Илья Емца с должности главы Минздрава и Игоря Уманского с должности главы Минфина с номерами 3281 и 3283 появились на сайте Верховной Рады ночью 30 марта. Накануне власти тщательно пришлось искать тех, кто хотел бы занять их места, сказал на брифинге Давид Арахамия.
Официально Глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Так, многих желающих на министерские должности останавливал круглосуточный график работы.
Условием для назначения всех министров вообще – это их понимание, что первые три месяца у них не будет свободного времени, общения с семьями. Если человек соглашался сознательно – мы разговаривали дальше. Были кандидаты, которые только услышав о таких условиях труда и уходили,
– заявил Арахамия.
Он добавил, что кандидатов на должности руководителей Минздрава, Минфина и Минэнерго предлагали как в Офисе президента, так и в Кабмине.
На должность министра энергетики рассмотрели Ольгу Богуславец, здравоохранения – Максима Степанова и финансов – Сергей Марченко. Ночью 30 марта на сайте Рады появились проекты постановлений (3284, 3282, 3280) о назначении этих людей в правительство Шмыгаля.
Поддержать или отклонить их кандидатуру депутаты на внеочередном заседании Рады в 14:00 30 марта.
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