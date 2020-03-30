13:29
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Когда кандидаты слышали о круглосуточной работе, то отказывались, – Арахамия о новых назначениях

      - Читати новину українською
      Арахамия рассказал, как выбирали нового главу Минздрава / Фото 24 канала

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал как выбирали новых руководителей министерств. Речь идет в частности о Минздраве, который из-за пандемии коронавируса перегружен.

      Проекты постановлений об увольнении Илья Емца с должности главы Минздрава и Игоря Уманского с должности главы Минфина с номерами 3281 и 3283 появились на сайте Верховной Рады ночью 30 марта. Накануне власти тщательно пришлось искать тех, кто хотел бы занять их места, сказал на брифинге Давид Арахамия.

      Официально Глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку

      Так, многих желающих на министерские должности останавливал круглосуточный график работы.

      Условием для назначения всех министров вообще – это их понимание, что первые три месяца у них не будет свободного времени, общения с семьями. Если человек соглашался сознательно – мы разговаривали дальше. Были кандидаты, которые только услышав о таких условиях труда и уходили,
      – заявил Арахамия.

      Он добавил, что кандидатов на должности руководителей Минздрава, Минфина и Минэнерго предлагали как в Офисе президента, так и в Кабмине.

      На должность министра энергетики рассмотрели Ольгу Богуславец, здравоохранения – Максима Степанова и финансов – Сергей Марченко. Ночью 30 марта на сайте Рады появились проекты постановлений (3284, 3282, 3280) о назначении этих людей в правительство Шмыгаля.

      Поддержать или отклонить их кандидатуру депутаты на внеочередном заседании Рады в 14:00 30 марта.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Кабинет Министров Украины Игорь Уманский Новости политики Министерство здравоохранения Украины Давид Арахамия Илья Емец
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      Традиції 621140
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10302
      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 5754
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 15262
      сегодня , 07:41 Интервью Гончарука: почему согласился на отставку и как это повлияло на инвесторов и МВФ
      Перехресний допит 4618
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 123437
      сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
      Новини України 23306
      сегодня , 08:30 Главные новости 29 марта: отставки Емца и Уманского, скандал с братом Ермака
      Головні новини 4775
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украина против коронавируса и зомби, или Вечный вирусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      Залиште відгук