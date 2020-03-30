Коли кандидати чули про цілодобову роботу, то відмовлялися, – Арахамія про нові призначення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, як обирали нових очільників міністерств. Ідеться зокрема про МОЗ, який через пандемію коронавірусу перенавантажений.

Проєкти постанов про звільнення Ілля Ємця з посади голови МОЗ і Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну з номерами 3281 та 3283 з'явилися на сайті Верховної Ради вночі 30 березня. Напередодні владі ретельно довелося шукати тих, хто хотів би посісти їхні місця, сказав на брифінгу Давид Арахамія.

Офіційно Голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

Так, багатьох охочих на міністерські посади спиняв цілодобовий графік роботи.

Умовою для призначення всіх міністрів взагалі – це їхнє розуміння, що перші три місяці вони не будуть мати вільного часу, спілкування з сім'ями. Якщо людина погоджувалась свідомо – ми розмовляли далі. Були кандидати, які тільки почули такі умови праці і пішли,

– заявив Арахамія.

Він додав, що кандидатів на посади керівників МОЗ, Мінфіну і Міненерго пропонували як в Офісі президента, так і в Кабміні.

На посаду міністра енергетики розглянули Ольгу Богуславець, охорони здоров'я – Максима Степанова і фінансів – Сергія Марченка. Вночі 30 березня на сайті Ради з'явилися проєкти постанов (3284, 3282, 3280) про призначення цих людей в уряд Шмигаля.

Підтримати чи відхилити їхні кандидатуру депутати мають на позачерговому засіданні Ради о 14:00 30 березня.