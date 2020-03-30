13:21
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли кандидати чули про цілодобову роботу, то відмовлялися, – Арахамія про нові призначення

      - Читать новость на русском
      Арахамія розповів, як обирали нового голову МОЗ / Фото 24 каналу

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, як обирали нових очільників міністерств. Ідеться зокрема про МОЗ, який через пандемію коронавірусу перенавантажений.

      Проєкти постанов про звільнення Ілля Ємця з посади голови МОЗ і Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну з номерами 3281 та 3283 з'явилися на сайті Верховної Ради вночі 30 березня. Напередодні владі ретельно довелося шукати тих, хто хотів би посісти їхні місця, сказав на брифінгу Давид Арахамія.

      Офіційно Голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

      Так, багатьох охочих на міністерські посади спиняв цілодобовий графік роботи.

      Умовою для призначення всіх міністрів взагалі – це їхнє розуміння, що перші три місяці вони не будуть мати вільного часу, спілкування з сім'ями. Якщо людина погоджувалась свідомо – ми розмовляли далі. Були кандидати, які тільки почули такі умови праці і пішли,
      – заявив Арахамія.

      Він додав, що кандидатів на посади керівників МОЗ, Мінфіну і Міненерго пропонували як в Офісі президента, так і в Кабміні.

      На посаду міністра енергетики розглянули Ольгу Богуславець, охорони здоров'я – Максима Степанова і фінансів – Сергія Марченка. Вночі 30 березня на сайті Ради з'явилися проєкти постанов (3284, 3282, 3280) про призначення цих людей в уряд Шмигаля.

      Підтримати чи відхилити їхні кандидатуру депутати мають на позачерговому засіданні Ради о 14:00 30 березня.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Міністерство охорони здоров’я Ігор Уманський Давид Арахамія Ілля Ємець
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:12 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Статті 10391
      сьогодні , 07:41 Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФ
      Перехресний допит 4529
      сьогодні , 13:07 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
      Новини України 14491
      сьогодні , 08:30 Головні новини 29 березня: відставки Ємця та Уманського, скандал із братом Єрмака
      Головні новини 4759
      сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
      Лікування 141422
      сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
      Новини України 23255
      сьогодні , 09:25 Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і сніг
      Новини України 4636
      сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
      Традиції 621108
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Україна проти коронавірусу і зомбі, або Вічний вірусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
      Емал Набі
      29 березня , 23:00 Чому прибрали Рябошапку, чого чекати від Зеленського і Єрмака у Мінську: інтерв'ю з Гончаруком
      Олена Трибушна
      Залиште відгук