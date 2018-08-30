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Когда отключат аналоговое телевидение в Украине

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Когда отключат аналоговое телевидение в Украине
Когда отключат аналоговое телевидение в Украине / medicalxpress.com

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 почти по всей территории Украины отключат аналоговое телевидение. Большинство украинских телезрителей перейдут на "цифру".

В Нацсовете объясняют, что цифровое телевидение является более прогрессивным, обладает высоким качеством телевизионного сигнала и большим количеством программ, чем аналоговое.

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Правда, не все территории Украины отключат от аналогового телевидения. Его оставят на территориях, прилегающих к границе с Россией, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в Донецкой, Луганской области, на севере Сумской, Черниговской, Харьковской областей, на юге Херсонской области аналоговое ТВ останется и даже будет развиваться – с целью вещания на оккупированные территории.

На цифровой стандарт перейдут такие каналы:

  • Интер
  • Украина
  • 1+1
  • НТН
  • К1
  • ICTV
  • Энтер-фильм
  • ZOOM
  • Индиго TV
  • СТБ
  • ТЕТ
  • К2
  • Новый
  • М1
  • 5 канал
  • Мега
  • Пиксель TV
  • XSPORT
  • НЛО.TV
  • 2+2
  • Z.ZIK
  • Эспрессо TV
  • Прямой
  • Рада
  • Эскулап-TV
  • 112 Украина

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С 1 сентября перейдут на цифровой стандарт такие телеканалы:

  • Телеканалы НОТУ (UA:Первый и UA:Культура)
  • Местные телекомпании, у которых до конца года нет лицензий на цифровое вещание.

Телекомпаниям, у которых нет лицензии на цифровое вещание, нужно ее оформить до 31 декабря 2018 года. Либо перейти на кабельное или спутниковое вещание, или совсем его прекратить.

Коли відключать цифрове телебачення

Подчеркиваем, что для абонентов кабельного телевидения и владельцев спутниковых антенн переход на "цифру" ничего не изменит. Кабель и спутники будут работать так же.

Что означает переход на цифровое телевидение?Аналоговое телевидение будет отключено. Все общенациональные телеканалы в Украине прекратят вещание по аналоговому стандарту и перейдут на цифровой стандарт. Большая часть региональных вещателей – также. Простыми словами – изменится стандарт телевизионного сигнала. Разница примерно как между проводными телефонами и мобильными. У цифрового телевидения гораздо выше качество телевизионного сигнала и большее количество программ.

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Теги: Новости Украины Техно Медиа Информационные технологии
Источник: 24 канал
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