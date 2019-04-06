Когда отменят поезда в Россию: ответ Омеляна

Поезда, которые направляются из Киева и Львова в Москву, могут отменить уже через несколько лет. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна это направление уже "отмирает" сам по себе.

24 канал сообщал, что в феврале "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов, следующих из украинских городов в Москву. Такие изменения обусловлены резким сокращением пассажиропотока. Известно, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

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Так, во время брифинга министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что в 2018 году Украина впервые имела больший пассажиропоток в направлении к Евросоюзу, чем в восточном направлении, передает УНН.

Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге каждый год – 15-20% и этот тренд сохраняется... мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд,

– подчеркнул Омелян.

По его словам, сейчас все больше украинцев понимают, что в странах Евросоюза можно зарабатывать намного больше, работая при этом в более комфортных условиях, чем в Российской Федерации.

Отметим, что инициатива Мининфраструктуры о приостановлении пассажирского железнодорожного сообщения является мерой в ответ на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.