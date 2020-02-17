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      Когда состоится следующий нормандский саммит: версия Кремля

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      В России рассказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита" / AP

      Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что решение о проведении нового саммита в нормандском формате будут принимать с учетом прогресса в выполнении текущих договоренностей.

      Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он утверждает, что была абсолютно четкая договоренность, что новый нормандский саммит должен подвести итог того, что обсуждалось на предыдущей встрече, передает РБК.

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      По его словам, это касается:

      • разведения сил,
      • прекращения огня,
      • разминирования,
      • обмена пленными,
      • внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство,
      • других вещей.

      Иными словами, главным условием для проведения нового саммита является продвижение в комплексе договоренностей: как на треке безопасности, так и на политическом треке. Одновременное движение по этим трекам – стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности,
      – отметил представитель российского МИД.

      Он добавил, что такие встречи возможны. Но, если на земле не происходят никакие изменения к лучшему, то польза от них сомнительна.

      Кроме того, в Кремле в очередной раз обвинили Киев в "отсутствии какого-либо нормального диалога с Донецком и Луганском". Это якобы является "одним из главных препятствий на пути к реализации минских соглашений".

      Что предшествовало заявлению Грушко

      Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что предстоящую встречу в нормандском формате могут отложить. Ранее ее планировали провести в апреле в Берлине. По словам украинского министра, встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии проведут все равно, но это может случиться позже.

      Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь,
      – добавил Пристайко.

      Ранее в Германии заявляли, что предпосылок для проведения нормандского саммита еще не создали. Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен подчеркнула, что в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей минских договоренностей. А на Донбассе до сих пор продолжаются обстрелы и погибают украинские военные.

      "Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита – это якобы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии, которые готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной, – добавила она.

      Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе пока – под угрозой срыва. Он объяснил это тем, что из "парижского пакета" выполнили якобы только одно требование – обмен пленными.

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      Что известно о предыдущем нормандском саммите

      Он прошел 9 декабря в Париже. Это была первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины, Франции, Германии и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Кроме того, в рамках нормандского саммита впервые встретились украинский лидер Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин.

      Список договоренностей, достигнутых после последней нормандской встречи

      О чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Минские договоренности Война на Донбассе Новости России Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости политики Новости Украины
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