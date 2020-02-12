Встретится ли Зеленский с Путиным до нормандской встречи: ответ Ермака

Личная встреча Зеленского с Путиным еще до нормандского саммита, который предварительно должен состояться в апреле, вполне возможна. Однако окончательное решение будет принимать сам президент.

Об этом на брифинге заявил новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Если он (Зеленский, – 24 канал) будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в нормандском формате, мы это не исключаем,

– отметил он.

И добавил, что пока никакие договоренности или разговоры об этом не велись.

Как прошла первая встреча Зеленского с Путиным? Двусторонняя встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялась 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже. После окончания переговоров президент РФ заявил, что все прошло "по-деловому" и в целом он остался доволен.



Предварительно лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились, что следующая встреча должна состояться в апреле 2020 года в Берлине.



О чем договорились на нормандской встрече / Инфографика 24 канала

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