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      Встретится ли Зеленский с Путиным до нормандской встречи: ответ Ермака

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      Андрей Ермак и Владимир Зеленский / facebook.com/kirill.timoshenko

      Личная встреча Зеленского с Путиным еще до нормандского саммита, который предварительно должен состояться в апреле, вполне возможна. Однако окончательное решение будет принимать сам президент.

      Об этом на брифинге заявил новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак.

      Обратите внимание! Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: полное видео

      Если он (Зеленский, – 24 канал) будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в нормандском формате, мы это не исключаем,
      – отметил он.

      И добавил, что пока никакие договоренности или разговоры об этом не велись.

      Как прошла первая встреча Зеленского с Путиным? Двусторонняя встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялась 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже. После окончания переговоров президент РФ заявил, что все прошло "по-деловому" и в целом он остался доволен.

      Предварительно лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились, что следующая встреча должна состояться в апреле 2020 года в Берлине.

      Нормандська зустріч у Парижі
      О чем договорились на нормандской встрече / Инфографика 24 канала

      Что известно о назначении Андрея Ермака главой ОП

      • 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента и назначил на его место Андрея Ермака.
      • До этого Ермак был помощником Владимира Зеленского и подчеркивал, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
      • В команде Зеленского Ермак вел международное направление: принимал участие в подготовке нормандской встречи, встречался с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Именно Ермак 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать украинских политзаключенных на Родину.
      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Андрей Ермак Владимир Путин Нормандский формат Украина – Россия
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