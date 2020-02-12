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      Чи зустрінеться Зеленський з Путіним до нормандської зустрічі: відповідь Єрмака

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      Володимир Зеленський та Володимир Путін / Колаж 24 каналу

      Особиста зустріч Зеленського з Путіним ще до нормандського саміту, який попередньо має відбутися у квітні, цілком можлива. Проте остаточне рішення прийматиме сам президент.

      Про це на брифінгу заявив новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

      Зверніть увагу! Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео

      Якщо він (Зеленський, – 24 канал) бачитиме, що ця зустріч необхідна, що вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо,
      – зазначив він.

      І додав, що наразі ніяких домовленостей чи розмов щодо цього не велося.

      Як пройшла перша зустріч Зеленського з Путіним?Двостороння зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбулася 9 грудня в межах нормандського саміту в Парижі. Після закінчення перемовин президент РФ заявив, що все пройшло "по-діловому" і в цілому він залишився задоволеним.

      Попередньо лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися, що наступна зустріч має відбутися у квітні 2020 року в Берліні.

      Нормандська зустріч у Парижі
      Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу 

      Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП

      • 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента та призначив на його місце Андрія Єрмака.
      • До цього Єрмак був помічником Володимира Зеленського і наголошував, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
      • У команді Зеленського Єрмак вів міжнародний напрям: брав участь у підготовці нормандської зустрічі, зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Саме Єрмак 7 вересня літав у Москву, щоб забрати українських політв'язнів на Батьківщину. 
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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Андрій Єрмак Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Україна – Росія
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