Чи зустрінеться Зеленський з Путіним до нормандської зустрічі: відповідь Єрмака

Особиста зустріч Зеленського з Путіним ще до нормандського саміту, який попередньо має відбутися у квітні, цілком можлива. Проте остаточне рішення прийматиме сам президент.

Про це на брифінгу заявив новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Якщо він (Зеленський, – 24 канал) бачитиме, що ця зустріч необхідна, що вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо,

– зазначив він.

І додав, що наразі ніяких домовленостей чи розмов щодо цього не велося.

Як пройшла перша зустріч Зеленського з Путіним?Двостороння зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбулася 9 грудня в межах нормандського саміту в Парижі. Після закінчення перемовин президент РФ заявив, що все пройшло "по-діловому" і в цілому він залишився задоволеним.



Попередньо лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися, що наступна зустріч має відбутися у квітні 2020 року в Берліні.



Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу

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