Чи зустрінеться Зеленський з Путіним до нормандської зустрічі: відповідь Єрмака
Особиста зустріч Зеленського з Путіним ще до нормандського саміту, який попередньо має відбутися у квітні, цілком можлива. Проте остаточне рішення прийматиме сам президент.
Про це на брифінгу заявив новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Якщо він (Зеленський, – 24 канал) бачитиме, що ця зустріч необхідна, що вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо,
– зазначив він.
І додав, що наразі ніяких домовленостей чи розмов щодо цього не велося.
Як пройшла перша зустріч Зеленського з Путіним?Двостороння зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбулася 9 грудня в межах нормандського саміту в Парижі. Після закінчення перемовин президент РФ заявив, що все пройшло "по-діловому" і в цілому він залишився задоволеним.
Попередньо лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися, що наступна зустріч має відбутися у квітні 2020 року в Берліні.
Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП
- 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента та призначив на його місце Андрія Єрмака.
- До цього Єрмак був помічником Володимира Зеленського і наголошував, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
- У команді Зеленського Єрмак вів міжнародний напрям: брав участь у підготовці нормандської зустрічі, зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Саме Єрмак 7 вересня літав у Москву, щоб забрати українських політв'язнів на Батьківщину.