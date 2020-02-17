Коли відбудеться наступний нормандський саміт: версія Кремля

Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко повідомив, що рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі ухвалюватимуть з огляду на прогрес у виконанні поточних домовленостей.

Про це він заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції. Зокрема, він переконує, що була абсолютно чітка домовленість, що новий нормандський саміт має підбити підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі, передає РБК.

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За його словами, це стосується:

розведення сил,

припинення вогню,

розмінування,

обміну полоненими,

впровадження формули Штайнмайера в українське законодавство,

деяких інших речей

Іншими словами, головною умовою для проведення нового саміту є просування у комплексі домовленостей: як на треку безпеки, так і на політичному треку. Одночасний рух цими треками – стрижень тієї філософії, яку була закладено в мінські домовленості,

– зауважив представник російського МЗС.

Він додав, що такі зустрічі є можливими. Але, якщо на землі не відбуваються жодні зміни на краще, то користь від них є сумнівною.

Крім того, у Кремлі вкотре звинуватили Київ у "відсутності будь-якої до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". Це нібито є "однією із головних перешкод на шляху до реалізації мінських угод".

Що передувало заяві Грушка

Напередодні очільник українського МЗС Вадим Пристайко повідомив, що майбутню зустріч у нормандському форматі можуть відкласти. Раніше її планували провести у квітні в Берліні. За словами українського міністра, зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини проведуть все одно, але це може трапитися пізніше.

Нам важливо щоби були домовленості, яких вони зможуть досягти,

– додав Пристайко.

Раніше у Німеччині заявляли, що передумов для проведення нормандського саміту ще не створили. Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен підкреслила, що в Берліні її учасники мали б говорити про політичну складову мінських домовленостей. А на Донбасі досі тривають обстріли і гинуть українські військові.

"Є різні оцінки цього саміту зараз, але мені здається, підсумкова декларація саміту — це нібито орієнтир для всіх сторін зараз, і в цьому напрямку вони працюють. Особливо мої колеги в Німеччині, які готують наступну зустріч, що має відбутися в квітні. Вони дійсно інтенсивно працюють над тим, щоб наступна зустріч була успішною, – додала вона.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявляв, що запланований на квітень саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі – під загрозою зриву. Він пояснив це тим, що з "паризького пакету" виконали нібито лише одну вимогу – обмін полоненими.

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Що відомо про попередній нормандський саміт

Він прошов 9 грудня у Парижі. Це була перша зустріч з 2016 року, коли лідери України, Франції, Німеччини та Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Крім того, у межах нормандського саміту вперше зустрілися український лідер Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін.

Список домовленостей, досягнутих після останньої нормандської зустрічі



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу