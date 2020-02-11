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      У МЗС Росії заговорили про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

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      МЗС Росії заявив про загрозу зриву нормандського саміту в квітні / ТАСС

      Запланований на квітень саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі під загрозою зриву. Зустріч можуть відтермінувати.

      У Росії пояснюють, що з "Паризького пакета" сьогодні виконана нібито лише одна вимога – обмін полоненими. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляють "РИА Новости".

      Знайте більше: МЗС України відреагувало на заяву Лаврова про обмін послами

      Російський міністр стверджує, що інші умови – не виконані, а "поведінка українців та заяви з Києва" викликають сумніви у його проведенні.

      Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакета", найперше – його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту нормандського формату поки не доводиться,
      – сказав він.

      Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не бачить підготовки до можливого проведення нової нормандської зустрічі.

      Позиція України

      • Глава МЗС України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі. Так, підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого. 
      • Окрім того, Вадим Пристайко поки не отримував запрошення на зустріч глав МЗС країн нормандського формату, яку планують провести на полях Мюнхенської безпекової конференції. Слід зауважити, що до "четвірки" входять представники таких країн: Німеччини, Франції, Росії та України.

      Що відомо про нормандський формат

      Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.

      Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Нормандський формат Вадим Пристайко МЗС України Новини України Новини політики
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