МЗС України відреагувало на заяву Лаврова про обмін послами

Міністерство закордонних справ України не планує призначати посла в Російській Федерації найближчим часом.

Про це повідомило агентство "Українські новини", посилаючись на відповідь пресслужби МЗС України.

До слова: Росія знову обіцяє жорстко захищати російськомовних в Україні

"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується", – пояснили в МЗС.

Раніше Україна погоджувала кандидатури послів в 13 з 19 країн, де їх немає. Однак в цьому списку не було Росії.

До слова, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація готова повернути свого посла до Києва і прийняти посла України в Москві.

Що відомо про дипломатичні відносини України і Росії?Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка у 2015 році, а Росія Михайла Зурабова – у 2016 році. Увесь цей час ці посади обіймали лише тимчасово повірені особи.



Загалом дипломатичні стосунки між державами зведені до мінімуму – працюють лише кілька рядових членів посольств та консули. Причиною цьому стала збройна агресія Росії проти України.