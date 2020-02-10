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      МЗС України відреагувало на заяву Лаврова про обмін послами

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      МЗС України відреагувало на заяву Лаврова про обмін послами / Колаж 24 каналу

      Міністерство закордонних справ України не планує призначати посла в Російській Федерації найближчим часом.

      Про це повідомило агентство "Українські новини", посилаючись на відповідь пресслужби МЗС України. 

      До слова: Росія знову обіцяє жорстко захищати російськомовних в Україні

      "Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується", – пояснили в МЗС. 

      Раніше Україна погоджувала кандидатури послів в 13 з 19 країн, де їх немає. Однак в цьому списку не було Росії. 

      До слова, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація готова повернути свого посла до Києва і прийняти посла України в Москві. 

      Що відомо про дипломатичні відносини України і Росії?Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка у 2015 році, а Росія Михайла Зурабова – у 2016 році. Увесь цей час ці посади обіймали лише тимчасово повірені особи.

      Загалом дипломатичні стосунки між державами зведені до мінімуму – працюють лише кілька рядових членів посольств та консули. Причиною цьому стала збройна агресія Росії проти України.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України МЗС України Вадим Пристайко Сергій Лавров
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