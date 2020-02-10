02:04
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ

      Лавров заявив, що Росія "не проти" обмінятися послами з Україною

      18 Читать новость на русском
      Лавров каже, що не хоче "постійно зводити бар'єри" у відносинах з Україною / ria.ru

      Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що погіршення українсько-російських відносин відбулося саме через Київ. Мовляв, це саме Україна відкликала свого посла та погрожувала розірвати дипломатичні відносини між державами.

      За словами Лаврова, хтось сказав, що Володимир Зеленський хоче повернути посла. У цьому випадку Росія буде не проти, заявив він в інтерв'ю "Російській газеті".

      Цікаво: У Кремлі заговорили про врегулювання ситуації на Донбасі при Зеленському, але є умова

      Наші країни навіть за нинішніх умовах сильно взаємопов'язані в економіці, у сфері транспорту, у гуманітарних справах, сімейних зв'язках. І, звичайно, нерозумно постійно зводити якісь бар'єри,
      – заявив очільник МЗС Росії.

      Зокрема, він побідкався на проблеми з авіа- та залізничним сполученням між Україною та Росією, а також на перешкоди для "простого спілкування".

      Крім того, російський дипломат розповів про свої взаємини з українським колегою Вадимом Пристайком та його попередником Павлом Клімкіним.

      "Зі своїмим нинішнім колегою вживу я бачився лише одного разу – на нормандському саміті у Парижі. Власне причин для контактів більше і не було. З Клімкіним теж спілкувалися, але на полях різних заходів – так само на нормандських зустрічах, у Мінську чи радах голів МЗС при ОБСЄ", – розповів Сергій Лавров.

      Що відомо про дипломатичні відносини України і Росії?В Україні не було російського посла ще з 2016 року. У Росії українського – 2015-го. Увесь цей час на посадах керівників посольств були лише тимчасово повірені особи.

      Загалом дипломатичні стосунки між державами зведені до мінімуму – працюють лише кілька рядових членів посольств та консули. Причиною цьому стала збройна агресія Росії проти України.

      Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня
      9 лютого
      2661
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Лавров Руслан Рябошапка Павло Клімкін МЗС України Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      9 лютого , 23:15 Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
      Андрій Шляхтін 1130
      9 лютого , 22:00 Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні
      484
      9 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Іра Луценко запалила з пандою, сумний Кіану Рівз вчить українців історії
      Андрій Шляхтін 4318
      9 лютого , 19:30 Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня
      Катерина Козачинська 2661
      9 лютого , 18:01 Скандал з Дубілетом та що криється за обшуками на 1+1 – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 1377
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук