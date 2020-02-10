Лавров заявив, що Росія "не проти" обмінятися послами з Україною

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що погіршення українсько-російських відносин відбулося саме через Київ. Мовляв, це саме Україна відкликала свого посла та погрожувала розірвати дипломатичні відносини між державами.

За словами Лаврова, хтось сказав, що Володимир Зеленський хоче повернути посла. У цьому випадку Росія буде не проти, заявив він в інтерв'ю "Російській газеті".

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Наші країни навіть за нинішніх умовах сильно взаємопов'язані в економіці, у сфері транспорту, у гуманітарних справах, сімейних зв'язках. І, звичайно, нерозумно постійно зводити якісь бар'єри,

– заявив очільник МЗС Росії.

Зокрема, він побідкався на проблеми з авіа- та залізничним сполученням між Україною та Росією, а також на перешкоди для "простого спілкування".

Крім того, російський дипломат розповів про свої взаємини з українським колегою Вадимом Пристайком та його попередником Павлом Клімкіним.

"Зі своїмим нинішнім колегою вживу я бачився лише одного разу – на нормандському саміті у Парижі. Власне причин для контактів більше і не було. З Клімкіним теж спілкувалися, але на полях різних заходів – так само на нормандських зустрічах, у Мінську чи радах голів МЗС при ОБСЄ", – розповів Сергій Лавров.

Що відомо про дипломатичні відносини України і Росії?В Україні не було російського посла ще з 2016 року. У Росії українського – 2015-го. Увесь цей час на посадах керівників посольств були лише тимчасово повірені особи.



Загалом дипломатичні стосунки між державами зведені до мінімуму – працюють лише кілька рядових членів посольств та консули. Причиною цьому стала збройна агресія Росії проти України.