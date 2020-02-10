Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ухудшение украино-российских отношений произошло из-за Киева. Мол, это именно Украина отозвала своего посла и пригрозила разорвать дипломатические отношения между государствами.

По словам Лаврова, кто-то сказал, что Владимир Зеленский хочет вернуть посла. В этом случае Россия будет не против, заявил он в интервью "Российской газете".

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Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, семейных связях. И, конечно, глупо постоянно возводить какие-то барьеры,

– заявил глава МИД России.

В частности, он пожаловался на проблемы с авиа- и железнодорожным сообщением между Украиной и Россией, а также на препятствия для "простого общения".

Кроме того, российский дипломат рассказал о своих взаимоотношениях с украинским коллегой Вадимом Пристайко и его предшественником Павлом Климкиным.

"Со своим нынешним коллегой вживую я виделся лишь однажды – на нормандском саммите в Париже. Собственно, причин для контактов больше и не было. С Климкиным тоже общались, но на полях различных мероприятий – так же на нормандских встречах, в Минске или советах глав МИД при ОБСЕ", – рассказал Сергей Лавров.

Что известно о дипломатических отношениях Украины и России?

В Украине не было российского посла еще с 2016 года. В России украинского – 2015-го. Все это время на должностях руководителей посольств были только временно поверенные лица.



В целом дипломатические отношения между государствами сведены к минимуму – работают лишь несколько рядовых членов посольств и консулы. Причиной этому стала вооруженная агрессия России против Украины.